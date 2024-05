Leclerc beismerése a hirtelen jött mérnökváltás kapcsán

Leclerc 2019 óta dolgozott Xavi Marcos Padrosszal, a kettejük közötti kémia és együttműködés azonban sokszor akadozott. A Ferrari végül úgy döntött, lecseréli a mérnököt, de hogy pontosan miért, arra nem kaptunk konkrét választ.

Imolában így már Bryan Bozzi szólt Leclerc fülére, ha szükség volt rá, és mivel Bozzi eddig teljesítménymérnök volt a csapatnál, így Leclerc számára egyáltalán nem volt ismeretlen a közös munka, bár azt utólag elismerte, hogy eleinte kicsit trükkös volt az alkalmazkodás.

„Nagyon jól dolgozott. Mindig nagyon nehéz, amikor változtatsz, főleg a szezon közepén, mint ahogyan az most nálunk is történt. Szóval sok új dolog volt, amit meg kellett tanulnia. Emellett ott volt Johannes [Hatz] is, aki most először dolgozott a pályán teljesítménymérnökként.”

„A csapatomban tehát két olyan ember is volt, akiknek új volt a szerepköre ezen a hétvégén, ezért elég nehéz volt az elején, de nagyszerű munkát végeztek, és végül minden simán ment. Most igyekszünk még tovább fejlődni, de a kezdés remekül sikerült” – mondta a hirtelen jött cserék kapcsán a monacói.

Leclerc a verseny utolsó harmadában látszólag rákapcsolt, és elkezdett közeledni Lando Norrishoz, de egy ponton hibát vétett a felső sikánnál, és azt követően elkezdett lemaradni ellenfeléről. A Ferrari versenyzője ennek kapcsán elmondta, hogy valójában Norris növelte a tempót, és nem arról volt szó, hogy ő lassult volna be annyira.

„Őszintén szólva a tempóm elég hasonló volt a teljes etap során. Igazából inkább Lando volt az, aki sokat gyorsult, így már nem volt esélyem visszaérni DRS-távolságba. Utána pedig nagyon fura helyzetbe kerültem, mert pont olyan távolságra voltam, hogy nem nyithattam a hátsó szárnyat, de közben már vesztettem a kanyarokban.”

„Az etap elején még közelebb tudtam kerülni a friss keményeken, de aztán Lando növelni kezdte a tempót. Ezzel együtt pedig már nem nyithattam a DRS-t, így a kettő együttese révén visszaestem. Ennek ellenére valami mással kellett próbálkoznom. Tudtam, hogy ha először menedzselem a gumikat és csak a végén támadom őt meg, akkor nem lesz elég a tempókülönbség. Emiatt inkább az elején próbáltam nyomás alá helyezni.”

Végül azonban ennek sem lett meg az eredménye, így Leclerc-nek meg kellett elégednie a harmadik hellyel, míg Norris a futam végén majdnem Max Verstappent is elkapta, annyira rá tudott még kapcsolni.

A Ferrari csapatfőnöke eközben elmondta, hogy nekik is rá kell kapcsolniuk a fejlesztések terén, mert a szoros élmezőnyben minden apróság számítani fog.