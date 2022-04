Leclerc: az imolai hibám nem fog megismétlődni

A monacói versenyző az imolai verseny utolsó köreiben még támadást akart indítani a második helyért Sergio Perez ellen, miután a második kerékcseréik után ideiglenesen jobb tempót tudott autózni a Red Bull pilótájánál.

A Variante Alta sikánban azonban túlvállalta magát Leclerc: a jobb oldali kerékvető megdobta az autóját, amit nem is tudott megállítani már a gumifal előtt, és így megsérült az első szárnya is.

Egy újabb bokszkiállást követően végül Leclerc-t a 6. helyen intette le a kockás zászló. A világbajnoki pontverseny éllovasa korábban is nagyon szigorú volt saját magával szemben, ha hibázott (I am stupid), de általában kétszer nem hibázott ugyanúgy. Most azonban még ő is elismeri, hogy a világbajnoki küzdelem jelentette környezet miatt más szempontból kell vizsgálnia a történteket, ha el akarja kerülni azt, hogy azok megismétlődhessenek.

„Ez a hiba egy kicsit más volt most” – ismerte el Leclerc a Ferrari sajtótájékoztatóján. „Ebben a hibában az a fajta mentális állapot is szerepet játszott, amiben a hibát megelőző pillanatban voltam.”

„Mindig is jól tudtam azonban felidézni a hibát megelőző pillanatokat, és tudom, hogyan kell változtatnom azon, hogy a maga a hiba ne fordulhasson elő. Ebből az esetből is tanulni fogok.”

„Természetesen óriási nyomás alatt voltunk, nem csak abban a pillanatban, de az egész hétvége alatt, mégsem hibáztam a hétvége korábbi szakaszaiban. A nyomásnak semmi köze nem volt a hibámhoz” – mondta Leclerc, aki közvetlenül a verseny után úgy fogalmazott, hogy túlságosan is mohó volt, és kicsit megrészegítette a második hely elérhetősége.

„Még így is szerencsés voltam egy kicsit” – tette hozzá Leclerc, akinek 27 pontosra csökkent az előnye Verstappennel szemben. „Csak 7 pontot vesztettem az elérhető maximumomhoz képest. Ez a 7 pont azonban nagyon értékes lehet még a szezon végén, és minden egyes pont számít, amikor a világbajnoki címért harcolsz, szóval nem fogok még egyszer így hibázni.”