Leclerc az időmérőről: „Én is meglepődtem!”

Charles Leclerc jókora, 3 tizedmásodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát Franciaországban, a pole-t érő köre után pedig a csapattársának, Carlos Sainznak is köszönetet mondott a szélárnyékért.

A kvalifikáció utáni nyilatkozatában Leclerc elmondta, őt is meglepte, mennyire jó a tempójuk, de azt is hozzátette, hogy Sainz segítsége nélkül szorosabb lehetett volna a harc:

„Valóban jól sikerült a köröm. Egész hétvégén szenvedtem a jó kör összerakásával, de most végre sikerült! Természetesen ebben segített Carlos is, nagyszerű csapatmunka volt, nélküle szorosabb lehetett volna az eredmény, köszönettel tartozom neki. És remélem, hogy holnap ő is a harc részese lesz.”

„A Q1 után én is meglepődtem azon, hogy milyen gyorsak vagyunk, tehát sikerült fordítani a helyzetünkön, és ismét mi kerültünk előnybe. Jól érzem magam a holnapi verseny előtt, de nem igazán értem, hogy pénteken mit csináltak a Red Bull-osok, hiszen nagyon különböző időket futottunk” – fogalmazott Leclerc, akinek ez volt a 16. pole-ja.

