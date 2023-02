Leclerc: az idei Ferrari erősebb az egyenesekben, de gyengébb a kanyarokban

A Red Bull egyik legnagyobb fegyverténye a 2022-es Forma-1-es szezonban a kiváló végsebessége volt, az aerodinamikailag nagyon hatékony RB18 dominálta a hosszú egyeneseket.

A Ferrari egyik célja a 2023-as szezon előtt az volt, hogy az SF-23 is hasonlóan gyors legyen az egyenesekben, ehhez azonban egyértelműen kompromisszumot kellett kötniük a saját koncepciójukon belül.

Charles Leclerc szerint ők is egyértelműen érzik a változtatások hatását az autóban, de elismerte azt is, hogy annak lettek hátulütői is.

„Nem fogok belemenni a részletekbe, de szerintem jó döntéseket hoztunk az autó újdonságaival kapcsolatban” – nyilatkozta az Autosport/Motorsport.com kérdésére az utolsó tesztnapon.

„Az autónk légellenállása alacsonyabb lett, jobbak leszünk az egyenesekben, de emiatt máshol máshogyan viselkedik az autó. Ahogyan arra számítottunk is, még meg kell találnunk azokat a beállításokat, amelyek a legtöbbet ki tudják hozni az autónk új tulajdonságaiból.”

„Arra számítok, hogy erősebbek leszünk az egyenesekben, de talán egy kicsit rosszabbak a kanyarokban.”

Miközben természetesen a Ferrari sem tekerte fel maximumra az erőforrását a bahreini teszten, a Red Bull teljesítményét így is aggodalommal követik.

„Még nem találtuk meg az ideális beállításokat, és remélem, hogy van még kiaknázatlan tempó az autóban” – mondta Leclerc, akinek a mosolya nem volt annyira őszinte a sajtótájékoztató alatt, mint a mellette ülő Verstappené.