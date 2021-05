Leclerc úgy érkezett meg Spanyolországba, hogy az előző hétvégéjével nem volt teljesen elégedett, mivel akkor az időmérőn nem tudta a legjobbját a nyújtani, és érzése szerint a futamon is lehetett volna jobb eredményt elérni.

Barcelonában viszont már péntektől kezdve jónak tűnt az olasz csapat, akik tavalyhoz képest jelentőset léptek előre, ezt igazolja a negyedik és a hatodik helyük is.

A kétszeres futamgyőztes így nyilatkozott az időmérőt követően: „Jól alakultak a dolgok. A Q1 és a Q2 a koncentrálásról szólt, mert úgy akartam a lehető legjobb kört megfutni, hogy közben nem teszek kárt az abroncsaimban, hiszen azok holnap még sokat érhetnek.”

„A Q2-es körömnek különösen örültem, hiszen tiszta volt, így hamar tovább tudtam jutni. A végső szakaszban pedig még jobban a gázba tapostam, az autó összeállt, így a köridő is jó lett. Azt hiszem, hogy a legjobb köröm mégis a használt szetten volt” – utalt arra Leclerc, hogy a legelső Q3-as próbálkozásánál egy kopott lággyal ment.

„Az első menet igazán erősre sikerült, aztán az új garnitúra esetében viszont elkövettem pár hibát az utolsó szektorban, de azért összességében így is jó nap volt ez számunkra.” A pilóta természetes azzal is elégedett volt, hogy most övék a mezőny harmadik legjobb autója, még ha a különbség a legjobbakhoz képest nem is volt olyan kicsi a végén.

„Igen, jól néz ki a helyzet. A csapat remekül dolgozik együtt. Jobb teljesítményre sarkalljuk egymást Carlosszal is, aki elképesztően versenyképes és mindig hihetetlenül gyors. Tanulunk is egymástól, ez pedig pozitív a teljes istállóra nézve.”

Hogy holnap mire lehet nekik elég ez a mai teljesítmény, az még kérdéses, de a jelenlegi állás szerint valóban a Ferrari a harmadik leggyorsabb autó ezen a pályán, ezt pedig a futamon mindenképpen szeretnék komoly ponttermésre váltani.

