Leclerc az előzőhöz hasonló hétvégére számít

Valószínűleg nem lövünk mellé, ha úgy fogalmazunk, a Ferrarinak katasztrofálisan indult ez az év, mert bár az Osztrák Nagydíjon Charles Leclerc révén össze tudtak hozni egy ezüstérmet, de egy héttel később, szintén a Red Bull Ringen már az első körben kiütötték egymást.

Ami azonban aggasztóbb, hogy a csapat tempója is rengeteg kívánnivalót hagy maga után, legalábbis az időmérő edzéseken is messze elmaradnak a várakozásoktól, Sebastian Vetteltől így a Magyar Nagydíj előtti sajtótájékoztatón kerek perec meg is kérdezték: A középmezőnybe csúszott a Ferrari?

„Szerintem ha realisták vagyunk, a teljesítményünk jelenleg nem az igazi, szóval nem hiszem, hogy jelen pillanatban a dobogóért való küzdelemben velünk számolnunk kell, de ezen megpróbálunk változtatni és nagyon keményen dolgozunk ennek érdekében.”

Persze mennek a találgatások, hogy mi az, amiben a Ferrari ennyire alulmarad riválisaival szemben, sokak szerint egyértelműen a motorerő az, amiben hatalmas a hátrányuk, így egy, a magyarhoz hasonló, lassabb pályán versenyképesebbek lehetnek. Charles Leclerc szerint nem ez a helyzet:

„Nehéz kérdés, mert tavaly ez a pálya pont olyan volt, ahol küszködtünk. Idén másmilyen az autó, remélhetőleg az egyensúlyon eszközölt változtatások segítenek, de kétlem, hogy sokat változna a kép az előző hétvégéhez képest, szerintem valami olyasmire kell számítanunk.”

Vettel így válaszolt: „Én mindig is optimista voltam, szeretem ezt a pályát. Furcsa lesz viszont így nézők nélkül, ez az egyik olyan helyszín, ahol sokan szoktak lenni, furcsa lesz ez a hétvége. Mindenesetre én bizakodó vagyok, mert ez egy másik pálya és szerintem fejlesztettünk az autónkon, tudjuk, hogy több leszorítóereje van, mint az előzőnek. Nyilván nem tökéletes ahhoz, hogy az első helyekért küzdjünk, ahogy Charles mondta, de remélem, hogy a mostani verseny kicsit jobban sikerül majd.”

