Leclerc: Az Armani, és a filmforgatás sem tereli el a figyelmemet

Charles Leclerc az utóbbi időben a motorsport karrierje mellett több területen is kipróbálta magát, kezdve az Armani által a divat világával, valamint egy film forgatási munkálataiban is részt vett.

A Sky Uno olasz csatorna az EPCC műsorában kérdezte Leclercet az új, F1 melletti elfoglaltságairól.

„Természetesen képviselni egy olyan márkát, mint az Armani, hatalmas megtiszteltetés” – mondta Leclerc. „Ez mind új dolog számomra, de egyáltalán nem zavaróak. Mindent megteszünk azért, hogy semmi ne zavarhasson meg abban, ami a munkám: a vezetés.”

„Most részt vettem egy kisfilmben is, ami gyönyörű lesz. De ott sem színész voltam igazából, hanem a pilóta.” Lelouch klasszikus botrányfilmjének, a Randevúnak az újraforgatásán Leclerc egy Ferrari SF90 Stradalet vezetett Monaco utcáin.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale Fotó készítője: Ferrari

Leclerc az utóbbi időben igen népszerű lett a Twitch-en is, ahol ő is közvetíti a versenyeit a többi Forma-1-es pilótával együtt, és beszélt a már ikonikussá vált történetről is, amikor véletlenül kizárta a barátnőjét, aki csak egy Twitch feliratkozás vásárlásával tudta elérni Leclercet, hogy nyissa már ki neki az ajtót.

„Reméltem, hogy nem kell erről beszélnem” - mondta nevetve Leclerc. „Végül minden jól alakult, egyik este a kanapén kellett aludnom, de utána minden rendben volt ismét. Ő sem vette komolyan, és csak nevetett ezen.”

„Egyik este megkérdeztem, hogy kipróbálja-e a szimulátoromat. 7-kor ült le hozzá, és éjfélig abba se hagyta.”

Leclerc végül elmesélt két vicces sztorit a szurkolókkal kapcsolatban is, különösen a taxisokkal:

„A legelső versenyemen taxival kellett mennem a repülőtérre, de nem volt nálam pénz. Nagy szerencsémre találkoztam egy szurkolóval, aki kifizette nekem az utazást, mondtam neki, hogy majd megtérítem, de azóta sem találkoztam vele.”

A másik eset Leclerc monzai győzelme után történt: „Taxival mentem egy partira, és a taxisofőr elkezdett a futamról beszélni, és megkérdezte, hogy kint voltam-e. Aztán azt mondta, hogy „az a srác, aki megnyerte a futamot elég jó” – amire azt válaszoltam, hogy „köszönöm.” Egy idő után rájött, hogy én voltam az.”

Ajánlott videó: