Leclerc az 1. helye után: Van még bennünk potenciál!

Charles Leclerc idén már két alkalommal is rajtelsőséget ünnepelhetett, a Ferrari-pilótának pedig remek alkalma nyílhat arra a Holland Nagydíjon, hogy megismételje ezt a különleges teljesítményt, ugyanis eddig remek tempót produkál.

„Azt hiszem, hogy van még bennünk potenciál a fejlődésre” – jelentette ki magabiztosan Leclerc. „Egyelőre jól néz ki, de nem szabad elragadtatnunk magunkat, mert ez csak egy péntek volt, és úgy érzem, hogy a versenytársainknak szintén van még további teljesítményük, amit majd felfednek.”

„Nagyon élveztem a vezetést az új Zvandvoort-ban. A döntött kanyar nagyon különlegesnek érződik az első körön, de a pálya teljes egésze nagyon élvezetes a vezetéshez. A verseny szempontjából azonban nem hiszem, hogy túlságosan sok előzés lenne.”

„Fontos lesz, hogy jó rajtpozíciót szerezzünk holnap. A mi versenytempónk nem volt olyan jó, mint az egykörös tempó, szóval erre fogunk fókuszálni” – zárta le a pénteki nappal kapcsolatos összegzését a monacói.

Érdekes látni, hogy Gasly jóslata, miszerint Zandvoort a Monacói Nagydíj ismétlése lehet, nagyon is valóságossá válhat, hiszen a Ferrari a hercegségben is remek tempóra volt képes, és úgy tűnik, hogy talán itt is alkalmuk nyílhat a legjobb helyekért harcolni.