Leclerc autózta a leggyorsabb kört a piros zászlóval kétszer is megszakított második F1-es tesztnapon

A Ferrari továbbra sem találkozott nagyobb problémákkal a 2022-es tesztszezonban, annak ellenére, hogy Mattia Binotto elismerte, az autók delfinezését ők is alábecsülték. Csütörtökön összesen 149 kört teljesített Carlos Sainz és Charles Leclerc.

Daniel Ricciardo is jó napot zárt, egyedül teljesített 126 kört a McLaren volánja mögött, és délelőtt övé volt a legjobb köridő is. Az Aston Martin, az Alpine, és az AlphaTauri is csendes, de eredményes munkát végzett – leszámítva Alex Albon délelőtti 1 órás pihenőjét, amit nála is hibás üzemanyagpumpa okozott.

A Mercedes főleg a délelőtti munkájával nem lehet teljesen elégedett: Lewis Hamilton csak 40 kört tett meg, miután az ideális beállítások után kutatva rengetegszer fékezte el a különböző féktávokon az első kerekeit – George Russell délután kozmetikázta kicsit a számokat a 65 körével, miközben kipróbálta a Mercedes hűtőkopoltyúit is.

Egyáltalán nem volt jó napja a Red Bullnak és Sergio Pereznek: a mexikói versenyző délelőtt csak 38 kört tudott teljesíteni, mielőtt sebességváltó-hiba miatt elő nem idézte volna a 2022-es tesztszezon első piros zászlóját. A Red Bull kijelentése ellenére, miszerint csak egy apró elektronikai problémájuk volt, több, mint két és fél órát állt délután a bokszban Perez, így végül 78 körrel kellett megelégednie.

Mick Schumacher biztató délelőtti teljesítménye után ismét nem volt annyira jó napja a Haasnak, mint amire számítottak. Nyikita Mazepin csak 1 órával a délutáni etap kezdete után gurult pályára, majd 9 kör után meg is állt ott egy hibás üzemanyagpumpa miatt, de végül a 41 körével így is 100 fölé került a Haas.

Az Alfa Romeo délelőtt folytatta az eddig látott szenvedését: Valtteri Bottas csak 21 kört tett meg a C42-vel, amely különösen szenved a delfinezéstől. Félő volt, hogy az újonc Csou Kuan-jü értékes tesztnapja megy kárba, de a kínai legnagyobb örömére problémamentesen teljesíthetett délután, és 71 kört futott – jó jel a svájci csapatnak.

A nap legszorgosabb méhecskéje Pierre Gasly volt, aki 147 kört, több, mint két versenytávot teljesített, a legkevesebbet ma Valtteri Bottas volt a pályán a maga 21 körével.

A tesztnap azonban nem csak a pályán végzett munkáról szólt: az orosz-ukrán háborút az F1 sem hagyhatta figyelmen kívül: Sebastian Vettel kijelentette, hogy nem fog részt venni az Orosz Nagydíjon, ha azt megtartják.

Stefano Domenicali válságtanácskozást hívott össze ma estére a csapatfőnököknek, és ha már csapatfőnökök: Günther Steiner nem vett részt a mai sajtótájékoztatón, a paddockban pedig őrült találgatás folyik mind az orosz futam, mind az orosz színekben, egy orosz állami oligarcha pénzéből futtatott amerikai csapat jövőjével kapcsolatban.

Helyezés Pilóta Csapat Köridő Megtett körök 1 C. Leclerc Ferrari 1:19.689 79 2 P. Gasly AlphaTauri 1:19.918 147 3 D. Ricciardo McLaren 1:20.288 126 4 G. Russell Mercedes 1:20.537 66 5 C. Sainz Ferrari 1:20.546 71 6 S. Vettel Aston Martin 1:20.784 74 7 S. Perez Red Bull 1:21.430 78 8 N. Mazepin Haas 1:21.512 42 9 A. Albon Williams 1:21.531 47 10 K. Csou Alfa Romeo 1:21.885 71 11 N. Latifi Williams 1:21.894 61 12 L. Stroll Aston Martin 1:21.920 55 13 M. Schumacher Haas 1:21.949 66 14 E. Ocon Alpine 1:22.164 125 15 V. Bottas Alfa Romeo 1:22.288 21 16 L. Hamilton Mercedes 1:22.562 40 Csapatok szerint: Ferrari: 150 AlphaTauri: 147 Aston Martin: 129 McLaren: 126 Alpine: 125 Williams: 108 Haas: 108 Mercedes: 106 Alfa Romeo: 92 Red Bull: 78