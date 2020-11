Leclerc: "Amikor igazán számított volna, akkor sz*r voltam..."

Charles Leclerc, sokáig úgy tűnt, idei harmadik dobogós helyezését szerezheti meg Isztambul esős visszatérésekor a Forma-1 versenynaptárába, ám jó munkáját eldobta az utolsó körben, amikor megpróbálta elvenni a második helyet Sergio Pereztől.

Leclerc, miután a 30. körben a köztes esőgumikra váltott, valósággal szárnyalt és a futam vége felé elment csapattársa, Sebastian Vettel mellett a harmadik helyért, mielőtt célba vette a Racing Point nagyon kopott gumijain evickélő Perezt.

A monacói elé is tudott vágni rövid ideig, miután Perez az egyik kanyart kiszélesítette, ám a tizenkettesben ő is leblokkolta a kerekét az utolsó körben, így mélyen fordult. A hibának köszönhetően az utolsó kanyarkombinációban Vettel is elslisszolt mellette, így Leclercnek a negyedik hellyel kellett beérnie.

A célvonalon átérő Leclerc a rádióban azonnal bocsánatot kért a csapatától, mondván: „Sz*r munkát végeztem. Annyira sajnálom az egész csapatot. Ki**szott hülye vagyok.” – majd később a sajtótájékoztatón is ostorozta magát:

„Sajnos nem tudok mit mondani az utolsó kanyarra, vagy az utolsó három kanyarra, a végeredmény az egyetlen, ami számít. A verseny egy részében jó voltam, de amikor igazán számított, akkor sz*r és ennyi. Negyedik hely. Borzasztóan csalódott vagyok.”

Miután a kezdeti csalódás után összeszedte magát, Leclerc gratulált Vettelnek, tekintve, hogy most érték el a szezonban a legjobb eredményüket: „Most, hogy lenyugodtam, gratulálok Sebnek, megérdemli. Nem volt jó éve. Bár magamra nagyon ki vagyok akadva, ő remek munkát végzett és remélem, kiélvezi.”

