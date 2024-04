Leclerc Alonsóról: Én nem akarok 43 évesen itt versenyezni...

Az elmúlt napok legnagyobb híre kétség kívül az volt, hogy Fernando Alonso hosszú távú szerződést kötött az Aston Martinnal, így a spanyol versenyző a 2026-os szabályváltoztatások után is a Forma-1-ben marad.

Korábban jó néhányan azzal a kritikával illeték a spanyolt, hogy kiszorítja a tehetséges fiatalokat a rajtrácsról, ám a Ferrarinál versenyző Charles Leclerc nincs ezen a véleményen, hiszen szerinte a tehetségnek kell döntenie arról, hogy ki kap lehetőséget.

„Fernando az egyik legtehetségesebb pilóta a mezőnyben, megérdemli a helyét az F1-ben, akárcsak sok fiatal is megérdemli a helyét, de nem könnyű megtalálni az egyensúlyt” – vélekedett a spanyol szerződéshosszabbításáról a monacói a Sky Sportsnak.

Mint ismert, Alonso a kétéves kihagyása során számos másik motorsportban kipróbálta magát, így elindult – sőt, megnyerte – a Le Mans-i 24 órás futamot, de győzedelmeskedett Daytonában is. Leclerc is hasonló utat járna be, ám ő már a Forma-1-en kívül.

„Valószínűleg 43 éves koromig nem leszek az F1-ben, annak ellenére, hogy nagyon szeretem (a sportágat), szeretnék más kategóriákban is kipróbálni magam, beleértve a Le Mans-i versenyzést is” – zárta le a gondolatait a Ferrari-pilóta.

Eközben meglehetősen friss hírek szerint a Ferrari Miamiban egyelőre még nem fogja bevetni azokat a frissítéseket, amelyektől nagy előrelépést remélnek, helyette Imolában kerülhet sor a fejlesztett a 2.0-as Ferrari kipróbálására.