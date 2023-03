Leclerc állítólag az elnökkel kért találkozót – Vasseur tisztázni próbált

A Ferrarinak idén feltett szándéka a bajnoki cím megszerzése, és a szezon kezdete előtt Vasseur és a versenyzők is azt hangoztatták, hogy a tavalyi nagy felzárkózásra építkezve most még komolyabb kihívói lehetnek a Red Bullnak.

2023 viszont mégsem indult számukra jól, hiszen Charles Leclerc technikai hiba miatt kiesett Bahreinben, Carlos Sainz pedig csak a negyedik lett. Mindezek után több, magas pozícióban lévő ferraris alkalmazott is távozott, illetve távozni szeretne a gárdától, és úgy tűnik, egyáltalán nincs minden rendben a vörösök háza táján.

Olasz források pedig nemrég arról számoltak be, hogy Leclerc Bahrein után találkozót kért és kapott a márka elnökével, John Elkann-nal, akivel személyesen szerette volna átbeszélni a Ferrari gyenge évkezdését és az újabb technikai hibáját.

Vasseur most ezek után a francia Auto Hebdónak igyekezett megmagyarázni a helyzetet, és kifejtette, hogy már a téli teszt után is volt egy tervezett megbeszélése a pilótákkal, Elkann-nal, valamint a Ferrari ügyvezetőjével, Benedetto Vignával, miközben Imola utánra is hasonló beszélgetést hívtak össze.

„Beszéltünk a versenyzőkkel, Elkann-nal és Vignával a téli teszt után, és az imolai futamot követően ismét összegyűlünk majd. Ezeket a találkozókat előre így terveztük.” Mindez persze ettől még nem erősíti meg, de nem is cáfolja azt, hogy Leclerc beszélt-e négyszemközt az elnökkel.

Itt azonban még mindig nem érnek véget a Ferrarinál zajló furcsaságok. Vasseur és Vigna állítólag már több ízben is összekülönbözött egymással, mióta a francia átvette a csapatfőnöki posztot. Egyszer azért, mert Vigna nem engedte Vasseurnek, hogy új szponzort hozzon a csapathoz, egyszer pedig azért, mert Vasseur a Mercedes csapatvezetőjével, Toto Wolff-fal repült a bahreini teszt helyszínére.

Úgy tűnik tehát, hogy Vasseur beilleszkedése közel sem megy olyan problémamentesen, mint azt sokan várták, és mint arra a csapatnak most szüksége lenne, miközben valahogy meg kellene próbálniuk utolérni a Red Bullt, akik jelenleg komoly előnyben vannak.

Helmut Marko eközben a Ferrari pályán nyújtott teljesítményéről beszélt, és elmondta, hogy jelenleg az olaszoké a legerősebb motor a mezőnyben, de a gumikezelés terén rontottak.