Leclerc alias Lord Perceval – a ferrarisok vicces rádiózása a bejáratásról (videó)

Be kell vallani, hogy az olaszok tényleg kitettek magukért, hiszen miközben a legtöbb istálló csak számítógépes képekkel vagy egy átfestett bemutatóautóval örvendeztette meg a rajongókat, addig a Ferrari a valódi versenygépét mutatta be, ráadásul egyből láthattuk is azt mozgás közben a csapat fioranói tesztpályáján.

Egy korábbi érmefeldobás után Charles Leclerc-t érte a megtiszteltetés, hogy elsőként vezethette az SF-23-at, de előzetesen abban egyeztek meg Carlos Sainzcal, hogy akkor a monacói két kört, míg ő hármat kap majd a volán mögött. Ez így is történt, Leclerc második körének végén pedig még rádióztak is egymással a Scuderia versenyzői.

„Lord Perceval, milyen az autó? Tetszik?” – kérdezte Sainz Leclerc-t. Na de ki az a Lord Perceval, kérdezhetnénk. A válasz egyszerű. Leclerc teljes neve ugyanis Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, és amikor ezt 2021-ben, az első közös évükben megtudta Sainz, úgy gondolta, jó becenév lesz márkatársa számára, mivel annyira úriasnak hangzik.

Ezt követően aztán Leclerc visszakérdezett, hogy mehet-e még egy kört, amire Sainz rögtön rávágta, hogy „nem, nem, nem”. „Box, box, box, most én jövök!” A tavalyi bajnoki második helyezett azért még mindenkit megnyugtatott azzal, hogy jónak érzi az autót és ők a leggyorsabbak jelenleg a pályán.

A Ferrari két versenyzője tehát jól szórakozott, ami nem is csoda, hiszen rögtön autóba pattanhattak, és nem is fogták vissza magukat a tempó tekintetében, mivel szerettek volna már most némi visszajelzést adni a mérnököknek.

Ami pedig a továbbiakat illeti, a csapat szerdán filmes napot tart, ahol már 100 kilométert tehetnek majd meg, így mindketten jobban megismerhetik az idei munkaeszközüket a nemsokára kezdődő bahreini teszt előtt.

Leclerc persze később azért a médiának kicsit részletesebben is elmondta, milyennek érezte az autót az első körök alatt.