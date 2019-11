Leclerc aggódik a Mercedes miatt, Hamilton versenytempója nagyon erős volt

A két Ferrari időmérős tempója nem volt rossz, bár ez most annyira nem volt meggyőző, mint korábban. Igaz, ezek még a pénteki motorok voltak, és a csapatok visszafogták magukat, de a versenytempó több mint beszédes volt. Charles Leclerc is elismeri, hogy egyelőre ezen a területen nem tudnak mit kezdeni a Mercedesszel.

Még több F1 hír: Súlyos büntetést kapott Pérez az Amerikai Nagydíjra

„Azt gondolom, hogy összességében ez egy pozitív nap volt, különösen az időmérős tempót tekintve. Ma erősek voltunk, de az FP1-ben nem tudtam megmutatni a valódi potenciálunkat, hiszen a legjobb köridőmet törölték, valamint volt egy problémánk is, de ettől független úgy vélem, hogy ez egy pozitív nap volt. A versenytempós etap kapcsán már nem tudom elmondani ezt, mert Lewis nagyon erősnek tűnt. Abban viszont nagyon biztos vagyok, hogy már a rajtelőség sem lesz egyszerű, de sikerülhet.”

A Ferrari szerint a gázpedállal kapcsolatos probléma akadályozta meg Leclerc-t abban, hogy egy tiszta napot zárjon Austinban. „Hogy teljesen őszinte legyek, azt hiszem, az ezzel kapcsolatos ellenőrzés még mindig folyamatban van, szóval nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mi okozta a problémát. Meglátjuk, mindenesetre nagyon valószínű a dolog.”

„A Mercedes kapcsán azonban teljesen biztos vagyok benne, hogy fenyegetést fog jelenteni, addig Red Bullt illetően még nem tudok mit mondani, egyelőre nem elemeztem ki az adataikat, amik nyilvánvalóan megvannak, de szerintem mindhárman ott vagyunk, és harcban leszünk egymással, ami jó hír a rajongók számára.”

Leclerc is megküzdött a nagyobb buckákkal a pályán. „A 9-es kanyarnál ez elég nehéz, de a bokszkijáratnál is van egy nagyon nagy dudor. Olyan mintha egy motocrossos bucka lenne, szóval nagyon trükkös. Mindenkinek figyelnie kell ezekre a területekre, és elkerülnünk azokat, mert egyébként nem jelent óriási veszteséget, de nyilvánvalóan nem a legideálisabb a helyzet. Ehhez most alkalmazkodnunk kell.”

A monacói is kipróbálta a 2020-as prototípus abroncsokat. „Mentem velük néhány kört, de sajnos volt egy kis gondom ezekkel a gumikkal, szóval csak egy etapot teljesítettem, mivel a keményebb keveréket jobbnak éreztem, hogy őszinte legyek. Valószínűleg ennél azért több kilométert kell megtennem velük, hogy véleményt mondjak róluk.”

A következő videós anyagban virtuálisan járhatjuk be az austini versenypályát, mely 2012-ben mutatkozhatott be a Forma-1-ben. Egy hajtósabb kör a Williams autójával.