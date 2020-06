Leclerc: A szimulátorozás segített, hogy mentálisan készen álljak a szezonra

Charles Leclerc szintén azok közé a Forma-1-es pilóták közé tartozott az elmúlt hónapokban, akik sokat szimulátoroznak otthon, a rajongók nagy örömére, ugyanis egy pár felejthetetlen pillanatot is kaptunk a monacóitól, elég csak a fűnyíróversenyre gondolni, vagy amikor kizárta a barátnőjét a lakásból, akinek feliratkozást kellett vásárolnia ahhoz, hogy Leclerc tudtára adja, hogy rá vár.

Leclerc részt vett a Motorsport Games szervezésében futott Virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen is, de versenyzett GT3 autókkal az Assetto Corsa Competizione-ben is, az F1 Virtuális Nagydíjai mellett.

Leclerc tegnap, a filmes nap után beszélt arról is, hogy a mentális felkészülésben nagyban segítette a szimulátorozás.

„Nagyon jó volt visszatérni, már mióta nem voltam itt. Az, hogy ismét az autóba ülhettem, még akkor is, ha csak Maranelló különleges utcáin, már széppé tette a napomat” – mondta Leclerc a filmes napot követően Marc Gené-nek, számolt be a Soymotor.com.

„Nem nyomhattam még igazán neki, de hamarosan ez is eljön majd a szezon kezdete miatt, és már nagyon vissza akarok térni az autóba, hogy az abszolút határig nyomjam neki.”

„Nem hiszem, hogy a vezetési képességeket nagyon fejlesztené az, hogy virtuális versenyeken vezetsz” – mondta Leclerc a szimulátorozásról. „De, a mentális része ugyanaz, és aki stabil a szimulátorban, az az lesz a valóságban is.

„A hozzáállás, és a nyomás egy virtuális versenyen is ugyanolyan, mint a valóságban. Szerintem nagyon hasznos volt ez, hogy mentálisan minél jobban készen álljak a szezon kezdetére.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Ferrari

„Olyan érzés volt, mint amikor hazaérkezik az ember” – mondta Leclerc még a tesztnapról. „Szerintem többet ültem autókban az életem során, mint otthon, mert mindig utazunk, vagy versenyzünk, legyen az gokart, vagy versenyautó. Hiányzott már az az adrenalin és sebességérzet, amit annyira szeretek” – zárta Leclerc.

A Ferrari olasz sajtóértesülések szerint június 13-án Mugellóban fog tesztelni a 2020-as autójával, felhasználva a második filmforgatási napjukat is. A teszt nem csak a Ferrari számára lehet létfontosságú az új szabályok szerinti működés begyakorlása miatt, de az F1 is fontos információkat szerezhet arról, milyen egy 2020-as autóval a pálya, amely 2020-ban akár Forma-1-es futamot is rendezhet Monza után.

