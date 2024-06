Leclerc: a Red Bull erőssége Barcelonában ismét kidomborodhat

A Red Bull autója nem kezeli annyira jól a kerékvetőket és a pálya egyenetlenségeit, mint néhány riválisé, ez a gyengeség pedig kiütközött az elmúlt négy futamon. Az RB20-as lényegében az elődeitől örökölte meg ezt a tulajdonságot, a csapat pedig nem tudja egyik pillanatról a másikra megoldani.

Az elmúlt versenyek így lehetőséget biztosítottak a riválisoknak arra, hogy kicsikét felzárkózzanak rájuk. Lando Norris Miamiban, Leclerc pedig Monacóban tudott győzni. A folytatásban viszont hagyományosabb, nagy leszorítóerőt igénylő pályák jönnek, így Leclerc szerint a bikások ismételten csúcsformában lesznek.

„Érzésem szerint a Red Bull erőssége jobban kidomborodik majd egy olyan pályán, mint Barcelona. Persze majd kiderül. A Red Bull mögött szerintem nagyon szoros lesz” – mondta a kanadai kiesését követően Leclerc.

George Russell, aki pole-t és dobogós helyet szerzett Kanadában a feljavuló Mercedesszel, úgy érzi, az a tény, hogy Max Verstappen Imolában és Kanadában is győzni tudott a problémákkal küzdő autóval, előrevetíti, hogy a következő európai futamokon még komolyabb ellenfél lesz a Red Bull.

„Nem titok, hogy voltak kisebb gondjaik az autóval az elmúlt három versenyen. Ennek ellenére kettőt meg tudtak közülük nyerni. Én tehát arra számítok, hogy tesznek egy kis előrelépést, ha visszatérünk Európába és a hagyományosabb pályákra.”

„Majd kiderül, mire lesznek képesek Barcelonában, de ez a tempónövekedés, amelyet ezen a hétvégén elértünk, nem lepett minket, mert a gyárban látott számok mind azt mondták, hogy komoly teljesítményt fogunk találni ezekkel a fejlesztésekkel. Barcelona tehát mindenki számára érdekes lesz, de hiszem, hogy mi is ott leszünk a sűrűjében.”

A mclarenes Lando Norris eközben arról beszélt, hogy szerinte most már a Mercedes is ott lesz az élen állók küzdelmében. „Ha a következő pár futamon is gyorsabbak lesznek, akkor lényegében becsatlakoztak a Ferrari, a Red Bull és a mi csatánkba, ami miatt csak még izgalmasabb lesz az életünk. Trükkösebb és stresszesebb is lesz, mert így már nyolc autó fog küzdeni. Ez tehát izgalmas számunkra és a nézők számára is.”

A Ferrari eközben hamar válaszolni akar a kanadai blamára, így állítólag máris jönnek az új fejlesztések.