Leclerc: a Red Bull „egy másik bolygón van”

A monacói amondó, csapatának minél gyorsabban meg kell értenie, hogy mi okozza ezt a jelentős hátrányt, majd pedig ezek alapján kell reagálnia. Ez persze nem lesz könnyű feladat, figyelembe véve, hogy megbízhatósági gondokkal is szembesültek, így Leclerc nulla ponttal kezdte a szezont.

Ami pedig a versenytempót illeti, hiába került a rajtnál a második helyre, egy idő után világossá vált, hogy a Red Bull autója túlságosan gyors, így legfeljebb a harmadik helyet tudta volna megszerezni a ferraris, ha nem jön a technikai hiba a 40. körben.

„Ez nem elég jó. Messze vagyunk a Red Bulltól, ezért muszáj minél hamarabb megértenünk, hogy mit csináltak a téli szünet alatt, mivel a versenytempó terén egy másik bolygón vannak. Az időmérőn mi is gyorsak vagyunk, de a futamon nem, és komoly különbségről van szó. A Red Bull tehát valahol talált valami nagyot, nekünk pedig erre kell rájönnünk.”

„Azért is nehéz ezt megérteni, mert az autó az időmérő és a futam között már nem változik. Mi viszont egy körön még közel vagyunk, de a futamon már sokszor egy másodpercre, ami őrülten nagy különbség.” A Motorsport.com-nak Leclerc újra elmondta, amit már a teszten is: a Ferrari ugyan tényleg gyorsabb lett az egyenesekben, de a kanyarokban veszített.

Emellett pedig a tavalyi év második felében jelen lévő gumikopási gondok is hátráltatták őket Bahreinben. „Egyszerűen lassúak vagyunk. A gumikopás is közrejátszik, de szimplán hiányzik a teljesítmény. Jobban kell nyomnunk, hogy tartani tudjuk a lépést, emiatt pedig a kopás is jelentősebb lesz. Muszáj ezt megnéznünk, mert most messze vagyunk a győzelemtől.”

Ennek megfelelően túl sok pozitívumot nem is tudnak magukkal vinni az év első hétvégéjéről, hiszen amellett, hogy a legfőbb rivális mérföldekkel előttük jár, még az autó is megbízhatatlannak bizonyult – újra. Ezek után tehát kíváncsian várhatjuk, hogyan folytatódik tovább a 2023-as idény.

Az olasz sajtó eközben már tudni véli, hogy pontosan mely alkatrészek meghibásodása okozta Leclerc kiesését Bahreinben.