Leclerc: a nehéz 2020-as szezon erősebbé tett engem is

Charles Leclerc mindössze egy Forma-1-ben eltöltött szezon után kapta meg a lehetőséget a Ferraritól 2019-ben, a monacói pilóta pedig nem is okozott csalódást: 7 pole-pozíciót, és 2 győzelmet is szerzett.

A 2020-as szezon azonban messze nem úgy alakult eddig a Ferrari számára, mint ahogyan azt elképzelték, és egyelőre csak a 6. helyen vannak a konstruktőri tabellán, ahonnan nagyon nehéz lesz elmozdulniuk, ha azt nézzük, mennyire motorerő igényes pályákon versenyez még idén az F1.

A csapat pontjainak többségét idén Leclerc szerezte már, míg Sebastian Vettel nem bírt dűlőre jutni az idei autóval, a monacói pedig mindössze 3 ponttal van elmaradva Sergio Pereztől az egyéni bajnokság 4. helyéért folytatott küzdelemben.

„Boldog vagyok, és elégedett vagyok azzal, ahogyan pilótaként fejlődtem a szezon kezdete óta” – nyilatkozta még a Török Nagydíjat követően Leclerc, írja a MotorsportWeek.

„Ez különösen igaz a gumik kezelésére, szerintem ez volt az egyik legnagyobb gyengeségem tavaly. Nem kis erőfeszítéseket hoztam, hogy javítsak ezen, és már jobbnak tűnik a helyzet, ez mindenképpen pozitívum.”

„Szerintem a nehéz helyzetekben kerülsz még közelebb a veled együtt dolgozó emberekhez, és szerintem pontosan ez történik most nálunk. Minél jobban próbálunk segíteni a csapatnak abban, hogy ismét ott legyünk, ahol akarunk, és szerintem ez erős kötődéséket alakít ki köztem, és a csapat jövője között.”

Leclerc kiemelte a pozitívumokat is, amik azzal járnak, hogy most nem a mezőny élén harcolnak, köztük azt, hogy türelmesebb pilótává vált.

„A nehéz helyzetekben általában máshogyan kell megtalálnom a motivációt, máshogyan kell koncentrálnom, és most is próbálok javulni, még akkor is, ha most nem a győzelmekért vagy a dobogós helyezésekért harcolunk, hanem rosszabb pozíciókért.”

„A nap végén azonban ezek ugyanannyira fontosak nekem, különösen a türelem miatt. Nem hiszem, hogy eddig egy kifejezetten türelmes srác lettem volna, de most egy ilyen helyzetben vagyok, és úgy érzem, ezen a téren sokat fejlődtem.”

„Abban biztos vagyok, most egy erősebb pilóta vagyok, mint a szezon elején voltam.”

