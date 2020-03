Leclerc a monzai csata után is ugyanúgy tisztelte Hamiltont, mint azelőtt

Charles Leclerc egy igazi sztár a Ferrarinál. Remekül mutatkozott be az olaszoknál, miután azonnal legyőzte a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt. A német ezzel kvázi elvesztette az első számú státuszát.

Leclerc az elmúlt években sokat szenvedett lelkileg, hiszen meghalt az édesapja, és Jules Bianchi is távozott az élők sorából, aki ugyancsak a családjához tartozott. Az édesapja 2015-ben, míg Jules 2017-ben vesztette életét egy szörnyű baleset következményeként .

„Jobban szerettem volna, ha más módon növök fel. Ők voltak a legfontosabb emberek számomra az autósportban, és miután elvesztettem őket, láthattam azt, hogy mik jelentik a valódi értéket, és mik nem.” - mondta Leclerc az olasz Corriere hasábjain.

„Édesapám pilóta volt, majd a gazdasági problémák miatt befejezte, és egy kis műanyaggal foglalkozó céget alapított. Kitörölhetetlen emlékeim vannak róla, az öleléséről a gokartos időszakból. Ez a legdrágább fénykép számomra, ami a hátterem is a mobiltelefonomra nézve.”

Vajon az Ayrton Senna iránti szenvedély is az édesapától származik? „Órákon át tudott róla beszélni az utazásaink során, amikor a különböző versenyekre mentünk. Gyerek voltam, és soha nem láthattam őt a pályán.”

„Szóval a könyvekből, a filmekből és a dokumentumfilmekből tájékozódtam. Rendkívüli tehetséggel rendelkezett a tudatosságot és a fejlődési vágyát illetően. Ayrton története mindig is inspirálóan hatott rám.” - folytatta a Ferrari versenyzője.

A mezőnyben Vettel és Hamilton is nagyon tiszteli a brazil legendát. A német világbajnok pedig történetesen Leclerc csapattársa, akit ugyan legyőzött az első évében, sokat tanult tőle, és ez a folytatásban is így lehet.

„Sokat tanultam tőle. Erős és tapasztalt. Segített nekem a fejlődésben, és továbbra is ezt fogja tenni. Lewist pedig csodálom azért, mert mindig 100%-ot nyújt. Jó kapcsolatunk van egymással, és azt hiszem, mindig tiszteletteljes voltam.”

„Szerintem ő is így van ezzel, még azok után is, hogy a monzai futam után mondott néhány nem túl szép szót. Ami pedig Maxot illeti, hosszú történetünk van egymással. Ha agresszív lesz, én is az leszek vele.”

