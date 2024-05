Leclerc a mérnökcseréről: ez nem az én döntésem volt, hanem a csapaté

A vörösök Miami után jelentették be, hogy a Leclerc mellett régóta tevékenykedő Xavi Marcos Padros új szerepkört kap, bár az továbbra sem derült ki, pontosan miről van szó. Marcost pedig a Ferrari jelenlegi teljesítménymérnöke, Bryan Bozzi váltja, aki már tíz éve dolgozik az istállónál.

Úgy tudni, hogy a Ferrari 2006 óta nem csinált hasonlót, amikor is Felipe Massa kapott új versenymérnököt egy bizonyos Rob Smedley személyében az Európai Nagydíjtól kezdődően. És mivel ennyire szokatlan és ritka az, hogy szezon közben cserélik le a versenymérnököt, így többen kétkedve nézik, miért lépte ezt meg a Ferrari.

Most pedig az is kiderült, hogy Leclerc nem volt része a döntéshozási folyamatnak, ami vélhetően csak további olajat önt a tűzre. „Az élen nyilván rendkívül szoros a csata, így mindennek lehet hatása” – válaszolta a Motorsport.com-nak a monacói, amikor arról kérdezték, mekkora kockázatot jelent a McLarennel és Red Bull-lal folytatott küzdelem során a mérnökcsere.

„A döntés azonban a csapat és Xavi között született meg. Nekik más terveik voltak, és engem rögtön Miami után értesítettek róla. Ezt leszámítva viszont Bryan, aki mostantól Xavi helyét veszi át, olyasvalaki, akivel már azóta dolgozom, hogy a Ferrarinál vagyok. Mindig is a teljesítménymérnököm volt, szóval pontosan tudja, mi hogy működik. Nem arról van szó tehát, hogy a nulláról indulunk és hozzá kell szoknunk egymáshoz.”

„Eddig minden nagyon simán ment, és ez a folytatásban is így lesz. Már ettől a hétvégétől kezdve 100 százalékon leszünk. Csak ennyit tudok mondani.” Miközben a Ferrari korábban nem igazán részletezte a mérnökváltás okait, Frederic Vasseur csapatfőnök Imolában elmondta, mi állt a háttérben.

„Bryan már előttem is itt volt. Régóta dolgozott Charles-lal, és nagyon jó a technikai együttműködésük. Nagyon sokra tartják egymást. Bryan számára is ez volt a természetes lépés. Úgy gondoltuk, Bryan előrelépést hozhat számunkra, és itt az ezredmásodpercekért harcolunk. Ha úgy érzed, valahol még fejlődni lehetne, akkor be kell vállalnod. Meg vagyok győződve, hogy Bryannel jó döntést hoztunk. Ismeri az autót, ismeri az embereket, így az alkalmazkodás is könnyű lesz.”

Vasseur emellett arról is beszélt, mi kell ahhoz, hogy a Ferrari végre sikeres legyen.