Leclerc a mai napig alkalmazza a Vetteltől tanultakat

A monacói eddigi F1-es pályafutása során még nem volt része bajnoki csatának, de ha az idei szezon úgy folytatódik tovább, ahogyan elindult, akkor ez könnyedén változhat. Leclerc jelenleg egy győzelmének és egy második helyének köszönhetően vezeti a bajnokságot, és a Ferrari autója is erős.

Nemrég megkérdezték tőle, hogy tud-e valamit tanulni abból, ha korábbi párharcokat elevenít fel, ő viszont kihangsúlyozta, hogy igyekszik a saját karrierje során szerzett tapasztalatokra hagyatkozni a legtöbb szituációban.

Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a Vettel mellett tanultakat még most is igyekszik felhasználni. Először ott van a négyszeres bajnok „analitikus megközelítése és munkamódszere”.

„Ebből a szempontból sokat tanultam Sebtől. Számomra nagyon érdekes volt látni, ő hogyan közelíti meg az apró részleteket.” Ami pedig szintén nagy hatással volt rá, az Vettel alázatossága a munka iránt.

A Ferrari versenyzőjének most minden tudására szüksége is lesz, ha komoly kihívó akar lenni a teljes szezonban, hiszen ellenfele egyelőre a tavalyi címvédő, Max Verstappen. A szezonkezdet viszont nem alakulhatott volna sokkal jobban számára, aminek természetesen örül.

„Igazán boldog vagyok az eddigiekkel. Nem is a teljesítményünknek örülök leginkább, hanem annak, hogy pontosan tudom, min kell még dolgoznom és miben kell még javulnom ahhoz, hogy több teljesítményt hozzak ki az autóból” – fogalmazott Leclerc.

