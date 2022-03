Leclerc a leggyorsabb a bahreini teszt első délelőttjén, a Red Bull kellemetlen magyarázkodásra kényszerült

A délelőtt legnagyobb újdonságát természetesen a Mercedes szolgáltatta, akik megmutatták a W13 vadiúj oldaldobozait, amelyek valóban olyan apróak lettek, mint amiről a pletykák szóltak.

Az elrendezés felkeltette a Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek is a figyelmét, aki azóta már megbánta, hogy az AMuS előtt kétségbe vonta a megoldás legalitását, és sikerült igen kellemetlen helyzetbe sodornia a csapatát.

Annak ellenére, hogy a csapatok már felkészültebben érkeztek Bahreinbe, a delfinezés továbbra is óriási problémát jelentett a csapatok számára: a Mercedes és a Ferrari is tartórudakkal próbálta megerősíteni a padlólemezét, hogy az ne szigetelje túlságosan diffúzort az egyenes végére, ami hozzájárul a probléma kialakulásához.

Ahogyan a legtöbb Bahreinben tartott előszezoni teszten, úgy most is nagy fejfájást okozott a pilótáknak a határ megtalálása a 10-es kanyarban, ahol még a nap elején tartott aero tesztek alatt is elfékezték, elmérték a kanyar bejáratát.

A teszt délelőtti szakaszát nem kellett piros zászlóval megszakítani, de ez pusztán a véletlennek volt köszönhető: Csou Kuan-jü alatt pont az utolsó szektorban állt meg az Alfa Romeo, így még be tudott gurulni a bokszutca elejébe, ahonnan visszatolták a csapat garázsába a letakart autót – később még újra pályára tudott hajtani a kínai versenyző.

Nem kezdődött jól a Barcelonában igen meggyőző munkát végző McLaren napja sem: Daniel Ricciardo beteget jelentett, Lando Norris pedig csak 21 kört tudott teljesíteni, mielőtt egy nem részletezett fékprobléma miatt a garázsban ragadtak volna.

A mai nap legszorgosabb versenyzője Sergio Perez volt, aki 69 kört teljesített a Red Bull RB18 volánja mögött – rajta kívül Leclerc, Albon, Hamilton, és Csou is elérte az 50 körös határt.

Charles Leclerc 1:34.531-es idejéhez, amit a C3-as gumikon futott, egyedül Alex Albon tudott 1 másodpercen kerülni, aki a C4-es gumin teljesítette a legjobb körét – a C5-ös gumin talán megelőzhette volna a monacóit, de a délelőtti etap vége előtt 10 perccel virtuális biztonsági autós gyakorlatot tartott az FIA, így el kellett vennie a gázt az addigi legjobb első szektora után.

Az ebédszünetet követően a teszt második fele magyar idő szerint délután 1 órakor kezdődik majd, és 9 helyett valószínűleg már 10 autót fogunk látni, miután egy szállítógép meghibásodása miatt a Haas csak késve ért a pályára, így most délelőtt még nem tudtak pályára gurulni – délután a tesztpilóta Pietro Fittipaldi kap majd lehetőséget.

Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 - 63 kör Albon, Williams, 1m35.070s, C4 - 53 Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 - 37 Perez, Red Bull, 1m36.247s, C2 - 69 Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 - 61 Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 - 42 Csou, Alfa Romeo, 1m38.164s, C3 - 53 Norris, McLaren, 1m37.580s, C2 - 21 Gasly, AlphaTauri, 1m37.888s, C2 - 44