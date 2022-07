Leclerc: „A futamon nem engedhetjük meg azt, amit most csináltunk”

A Ferrari két versenyzője kétszer is helyet cserélt az első kör során, de végül maradt közöttük a rajtnál meglévő sorrend. Sainz aztán néhány körrel később ismét támadásba lendült, így a páros egyre inkább leszakadt Verstappenről.

A monacói arra tett utalást, hogy márkatársa azért tudta őt keményebben támadni az elején, mert próbálta óvni a gumikat, hogy a végén nagyobb esélye legyen elkapni Red Bull-os ellenfelét.

„Szerintem elég közel voltunk egymáshoz mi hárman a tempót tekintve. Valószínűleg én voltam az, aki a leginkább vigyázott az abroncsaira az elején, így én is nyomtam a legjobban a végén. Szóval megpróbáltam valami mást, de nem működött” – nyilatkozta a sajtótájékoztató során Leclerc.

Azt is elismerte, hogy veszített „némi” időt a csapattársa elleni küzdelemmel. „Nem hiszem, hogy egyébként elég lett volna ez a sikerre. Miután előnyt épített ki, Max is menedzselni kezdte a gumikat. Sosem tudjuk meg, mi történhetett volna, de ez most így alakult.”

A trió vasárnap ugyanolyan sorrendben vághat majd neki a főfutamnak, mint amilyenben a sprinten kezdtek, de Leclerc felhívta rá a figyelmet, hogy nem ismételhetik meg ugyanazokat a hibákat, ha nyerni akarnak.

„Hosszú verseny lesz a holnapi, így a gumikezelés is nagyobb szerepet játszik majd. Emiatt nem engedhetjük meg azt, amit most csináltunk.” Hogy milyen szabályokat fektet le a Ferrari, az Leclerc szerint főként Mattia Binotto csapatfőnökön múlik.

Az olaszoknak ugyanakkor Silverstone után mindenképpen el kéne kerülniük a belső feszültséget, és minden erejükkel a Red Bull legyőzését kell szem előtt tartaniuk, ha végre el akarnak kezdeni faragni bajnoki hátrányukból.

