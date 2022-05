Leclerc a Ferrarit dicsérte az időmérő után, és elmondta, mennyit javíthatott volna még

Rendkívül kaotikus módon ért véget a monacói időmérő edzés: az alagút bejárata előtt Sergio Perez hibázott, majd Carlos Sainz sem tudott időben reagálni, így az utolsó köreiket már nem tudták befejezni a pilóták.

És bár Charles Leclerc lila első szektorral kezdett és elmondása szerint több tizedet is javíthatott volna, természetesen nagyon boldogan nyilatkozott az első rajtkocka megszerzése után:

„Rendkívül boldog vagyok. Tudtam, hogy benne van a tempó a kocsiban, és hogy nekem csak a munkámat kell végeznem” – kezdte a hazai közönség hőse a pole megszerzése után.

„Nagyon különleges volt az időmérő! Az utolsó köröm is tökéletesen kezdődött, de aztán már nem változtatott semmin a dolog. Tényleg a határon mentem, miközben kicsit szenvedtem azzal, hogy a forgalom miatt nem tudtam a megfelelő működési tartományba hozni az abroncsokat.”

„Az autó hátulja eléggé mozgott, és szerintem 4 tizeddel gyorsabb voltam a korábbi körömnél, mielőtt meg kellett állnom. Az is jó dolog, hogy Carlos is itt van velem. Ha száraz lesz a verseny, akkor kiszámíthatóbb lesz a nagydíj, de bármi is jön, készen állunk!” – mondta a pontverseny második helyezettje.

