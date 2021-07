Leclerc: a Ferrari nem lesz a Mercedes vetélytársa a többi 2021-es futamon

Miután Leclerc az élre állt Lewis Hamilton és Max Verstappen első körös összeakadása után, egészen az 50. körig meg is tudta tartani a vezetést. A monacói egy adott ponton még kilenc másodperccel is vezetett, miközben motorgondjai is voltak.

Hamilton viszont a büntetése ellenére is képes volt visszazárkózni, és a kemény abroncsokon mutatott remek tempója révén levadászta a ferrarist, majd végül a Copse-nál el is ment mellette, hogy megszerezze a 99. futamgyőzelmét.

Leclerc persze frusztrált volt amiatt, hogy végül nem tudta végigvinni az előnyét, és megszerezni első sikerét a 2019-es Olasz Nagydíj után. A teljesítményüknek persze örült, de azt is elmondta, hogy ehhez hasonlóra nemigen számíthatunk a továbbiakban tőlük.

„A hétvége előtt egyáltalán semmi remény nem volt, hogy a győzelemért mehetünk Silverstone-ban. Ez is csak azt mutatja, hogy milyen jó munkát végzünk csapatként. Nem könnyű a helyzet, de kiválóan dolgozunk, ezt pedig meg is mutattuk ezzel az eredménnyel.”

„Most tovább kell haladnunk, mert ezt szeretnénk folyamatosan elérni: harcolni akarunk a sikerekért. Jó volt Lewisszal csatázni, de nem számíthatunk arra, hogy ez az év további részében is így lesz. Emiatt pedig nem állhatunk le.”

Az eredmény révén azért így is sikerült kivenniük valamennyit a McLaren előnyéből a konstruktőri tabellán, így most 15 pont az olaszok lemaradása. Ez volt egyébként Leclerc első pódiuma az idei szezonban, miután korábban már többször is végzett a negyedik helyen, és az első a tavalyi Brit Nagydíj óta.

Amikor megkérdezték tőle, hogy ezt tartja-e az egyik legjobb dobogójának, ő így felelt: „Igen, minden egyes körben ott voltam. Nem hiszem, hogy bármikor hibáztam volna egy nagyot. Az első etapon még azt hittem, hogy vége lesz a futamomnak a motorgondok miatt.”

„Elég sok mindent kellett a kormányon csinálnom, de ettől függetlenül egészen jól menedzseltük a szituációt. Utána szerencsére sikerült a kihagyások hatását csökkentenünk a futam hátralévő részében.”

