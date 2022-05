Leclerc a Ferrari elszúrt monacói stratégiájáról: nem találom a szavakat

Monacóba is magával vitte Barcelonában kezdődő balszerencséjét Charles Leclerc. A Ferrari pilótája egy héttel ezelőtt dominálta a spanyolországi versenyhétvégét, de a futamot egy technikai probléma miatt fel kellett adnia, ezúttal pedig a csapata "intézte el" neki, hogy lecsússzon a dobogóról.

A szakadó eső miatt elhalasztott rajtot követően gyorsan elkezdett száradni a pálya, így a versenyzők előbb intermediate, majd slick abroncsokra váltottak, de akadt olyan is, például Carlos Sainz, aki az esőgumikról egyből a kemény keverékű gumikat rakatta fel az autóra.

Az élen haladó négyesből elsőként Sergio Perezt hívták ki a bokszba, így ő válthatott először intermediate gumikra, ez pedig lépéskényszerbe hozta a Ferrarit, hogy lekövesse a rivális pilótáit, hárítva az elévágást, de ez végül nem sikerült az olaszoknak.

Leclerc ráadásul csapattársával szemben is hátrányba került, az utolsó cseréket követően pedig a negyedik helyen találta magát, ezt követően pedig meglehetősen dühösen beszélt a csapattal a rádión.

Leclerc: „Nem találom a szavakat, ouch. Hosszú a szezon, de ezt nem... ezt nem engedhetjük meg magunknak, ne már!”

Binotto: „Tudjuk, Charles. Most pedig koncentráljunk, sok van még hátra, be fogjuk hozni a lemaradást. Gyere vissza, hozd vissza az autót.”

Leclerc: „Persze, biztosan be fogjuk hozni, de ne már, eléggé fájdalmas a dolog, főleg hazai pályán.”

Leclerc végül nem tudott előrelépni a negyedik helyről, így nemcsak lemaradt a dobogóról, hanem az összetett pontversenyben is nőtt a hátránya Max Verstappen mögött, ráadásul a futamgyőztes Sergio Perez is megközelítette hat egységre.

Verstappen: örülök Checo győzelmének, nagyon büszke vagyok rá!