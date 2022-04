Leclerc a falnak csapódott, Red Bull 1-2 Imolában!

Az Emilia-Romagna Nagydíj vasárnapja sem telt eseménytelenül, ugyanis a futamot megelőző órákban szakadt az eső, de a rajt előtt elállt, így a pilóták az átmeneti esőgumikon kezdték meg a futamot. A pole-ból a regnáló világbajnok Max Verstappen várta a rajtot, őt pedig a bajnoki éllovas Charles Leclerc, Sergio Perez és Carlos Sainz követte.

A rajtnál a Ferrari kerekei kipörögtek, így Perez mellett Norris is megelőzte Leclerc-t, míg Carlos Sainz az első szektorban akadt össze Daniel Ricciardóval, a spanyol futamának pedig ismét vége lett a rajt után. A McLaren ausztrál pilótája megcsúszott és ennek következtében csúszott bele a Ferrariba. A baleset miatt pedig behívták a biztonsági autót.

A biztonsági autó a negyedik kör végén hagyta el a pályát, Verstappen pedig szépen eljött. Russell meglepetésre egészen a hatodik helyig kapaszkodott fel, de Vettel is sokat javított. Leclerc próbálta utolérni Norrist, de a Ferrari nagyon pattogott. Alonso autójának oldalborításából egy óriási darab szakadt ki, a spanyol így kénytelen volt feladni a futamot.

Még több F1 hír: MotoGP: Quartararo domináns formában szerezte meg a Yamaha első idei győzelmét Portimaóban

A visszajátszások alapján kiderült, hogy a rajt után Mick Schumacher csúszott bele a kétszeres világbajnok autójába. A fiatal német a hátsó kerekével ütötte meg az Alpine oldalát, melynek borítása csak körökkel később vált le.

A nyolcadik körben aztán Leclerc a célegyenes végén bevetődött Norris mellé és otthagyta a McLaren pilótáját, hogy üldözőbe vegye a két Red Bullt. Russell és Magnussen óriásit csatázott az ötödik helyért, míg a rádión közölték velük, hogy tíz körön belül eső várható. A brit aztán elment mellette, de az egyik kerékvető annyira megdobta, hogy Magnussen vissza tudott támadni.

A heves csata közepette Bottas is megérkezett a duóra, Russell el tudott menni a Haas mellett, de a finn is elkezdte támadni a dánt és meg is tudta őt előzni, ugyanis a Haas folyamatosan vesztett a tapadásából. A McLaren volt az első bátor próbálkozó, akik a slickre váltottak Ricciardo autóján.

A McLaren kerékcseréje után Vettel, Gasly és Albon is követte őt, miközben Perez tempója visszaesett és kihozták a közeledő Leclerc elől. A következő körben aztán az éllovas Verstappent is behívták a közepesekért, így Leclerc is követte őt. Mindketten közepeseket kaptak, a monacói pedig megelőzte Perezt, de a mexikói a felmelegített gumikon vissza tudta szerezni a második helyet.

Bottas rengeteg időt vesztett a bokszban, mivel az egyik kereket nem tudták felrakni a szerelők. Perez felvette a tempót és maga mögött tudta tartani az egyetlen állva maradt Ferrarit, míg Mick Schumacher megforgott a 18. körben. Perez elfékezte a sikánt, így Leclerc ismét a visszaért rá.

Hamilton és Gasly nagy csatát vívott a 13. helyért, a hétszeres világbajnok szorosan követte a franciát, miközben Max Verstappen épp lekörözni készült őket. Az eső továbbra sem érkezett meg, miközben a közepes gumik lassan a végüket járták.

Leclerc végül az 50. körben váltott lágyakra, Norris azonban ezzel elment a Ferrari mellett, de a monacói vissza tudta előzni. Leclerc azonban az 54. körben megcsúszott és a falba állt. A Ferrari első szárnya megsérült és vissza kellett térnie a bokszba.

A bajnokság éllovasa a nyolcadik helyre esett vissza, buta hibát elkövetve, melyek súlyos pontokba kerülnek a Ferrari számára. Nem éppen így tervezte az olasz istálló a hazai futamot. Leclerc elkezdett visszakapaszkodni, az 59. körben elkapta Vettelt és Cunodát kezdte el üldözni.

A rádión szóltak a pilótáknak, hogy az utolsó körökben még megtréfálhatja őket az eső. A futam végére felgyorsultak az események, az ötödik helyen álló Valtteri Bottas támadta a parádésan, erőn felül teljesítő George Russellt, de brit kitartott a futam végéig.

A Red Bull így tehát tökéletes hétvégét zárt és bezsebelte a maximálisan megszerezhető pontot az 1-2-vel és a leggyorsabb körért járó plusz egy ponttal, amelyet Max Verstappen szerzett meg. Lando Norris lett a harmadik Leclerc hibája után, míg George Russell és Valtteri Bottas is megelőzte a monacóit.