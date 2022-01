Leclerc a család fontosságáról beszélt F1-es sikerei kapcsán

A most 24 éves monacói mindig is versenyző akart lenni, de édesapja, Hervé nélkül, aki egyébként maga is pilóta volt, talán sosem jutott volna el a Forma–1-ig. „Az édesapám vezetett be engem ebbe a sportba, és nélküle talán itt sem lennék” – mondta Leclerc a Ferrari hivatalos weboldalának.

„Az viszont szinte biztos, hogy versenyző vált volna belőlem amúgy is, mivel ez lényegében a DNS-em része. Az F1 ugyanakkor talán nem lett volna elérhető apukám nélkül. Az ő példája alapvető fontosságú volt a fejlődésemben pilótaként és emberként egyaránt.”

Hervé azonban 2017-ben hosszú betegség után sajnálatos módon elhunyt, Leclerc azonban pár nappal később élete egyik legjobb hétvégéjét teljesítette az F2-ben Bakuban, és futamgyőzelmét természetesen édesapjának ajánlotta fel.

Charles egyébként a középső testvér a családban. A bátyja, Lorenzo szintén érdekelt volt a versenyzésben, de aztán végül más utat választott, és most a háttérből próbál segíteni Charles-nak és Arthurnak.

Arthur tavaly már az F3-ban vitézkedett, idén pedig újabb szezonnak vág neki a bajnokságban a Prema csapatával, és reméli, nemsokára testvére útjára léphet, és sikerül neki is eljutnia egészen a Forma–1-ig.

Ez pedig azt jelenti, hogy a két testvér gyakran találkozik egymással a paddockban, és igyekeznek minél több segítséget nyújtani a másiknak. „A támogatás kétirányú. Tudja, hogy bármilyen személyes ügyben segítek neki” – mondja Charles.

„Ami azonban a versenyzést illeti, szeretem hagyni, hogy megtalálja a saját útját, ami véleményem szerint igazán fontos. Amikor pedig ő követi az én F1-es futamaimat, előfordul, hogy ő vesz észre valamit, amit én nem láttam a pilótafülkéből, és ezt megosztja velem, ami szintén jó.”

Mindez persze nem jelenti azt, hogy Leclerc-éknél nincs meg az a testvéri versengés, ami sok más családban tapasztalható. „Normális testvéri kapcsolatunk van, nincs köztünk nagy korkülönbség.”

„Mindig is versengő típusok voltunk, már kiskorunk óta. Mivel ő három évvel fiatalabb, korábban mindig azt akarta csinálni, amit én. Eleinte még elég simán le tudtam őt győzni, de mióta felnőttünk, az előnyöm már eltűnt” – mondta mosolyogva a ferraris.

Leclerc természetesen a mostani szünetben idejének egy részét a családjával töltötte, akikkel visszament a Franciaország déli részén, Brignolesben található gokartpályára, ahol kisfiúként rengeteg időt töltött el.

„Igazából csak a szórakozás kedvéért mentünk. Az a hely közel áll a szívemhez. Régebben az egész család itt gokartozott, és visszamenni a gyökereinkhez mindig egy jó módja a közös kikapcsolódásnak és szórakozásnak.”

