Leclerc a 4. helye után: Nem lett könnyebben vezethető az autónk!

Az Eifel Nagydíj után a Portugál Nagydíj időmérő edzésén is a negyedik helyre tudta kvalifikálni magát a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc. A monacói versenyző Max Verstappen mellől várhatja majd a lámpák kialvását vasárnap délután.

A maranellói istálló Portimaóba is hozott fejlesztéseket, a legnagyobb mértékben a diffúzoron változtattak az előző futamokhoz képest. Leclerc ráadásul a közepes keveréken tudott bejutni a kvalifikáció harmadik szakaszába, ami rajta kívül csak a két Mercedes-pilótának sikerült.

Viszont a 23 éves versenyző az időmérő után is visszafogottan nyilatkozott, és kiemelte, a pontokat holnap osztják.

„Nagyon elégedett vagyok a csapat munkájával. Sosem számítunk csodára, amikor új fejlesztésekkel készülünk, és a TV előtt biztosan nehéz hallgatni ezeket a mondatokat, de a kis lépések jelentik a különbséget, és ma is bebizonyosodott, hogy jó irányba haladunk.”

„De ez még csak az időmérő volt, a pontokat holnap osztják, és Németországban is láthattuk, hogy jobban szenvedünk a versenyen, mint az időmérőn. De a mostani időmérő még az előzőnél is jobban sikerült, hiszen a közepesekkel tudtam bejutni a Q3-ba, ami reményt ad a holnapi napra.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, out of the pits for Q1

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images