Leclerc: a 2022-es futamok „unalmasak” lennének DRS nélkül

Leclerc és Max Verstappen ismételten remek csatát vívtak egymással a versenypályán a szaúdi futamon, a helyzetet azonban nagymértékben befolyásolta, hogy ki, mikor és hol nyithatta a hátsó szárnyát.

A verseny folyamán az ő párharcuk mellett még számos másikat is láthattunk, de mindegyikben szerepet játszott a DRS. Az idei szabályváltozások révén sokan abban reménykedtek, hogy a szorosabb versenyzés miatt talán majd nem lesz akkora szükség erre az eszközre, de a pilóták jelenleg úgy érzik, hogy nélküle nem sok esélyük lenne előzni.

A végül másodikként célba érő Leclerc úgy látja, hogy DRS nélkül nem sok akciót látnánk. „A DRS-nek szerintem maradnia kell egyelőre, mert anélkül nagyon unalmas futamokat látnánk. A követhetőség ugyan sokat javult tavalyhoz képest, ami pozitívum, de arra még nem elég, hogy megszabaduljunk a DRS-től.”

„Ez is része az egésznek, és én élvezem is. Része a versenyzők által választott stratégiának előzésnél vagy védekezésnél, tehát része a versenyzésnek a jelenlegi helyzetben.” A végül a győzelmet megszerző Verstappen is úgy érzi, hogy a hátsó szárny nyitása nélkül nem lett volna esélye előzni.

„Sosem előztem volna ma a DRS nélkül. Még mindig túlságosan is rá vagyunk kényszerítve. Persze egyes pályákon könnyebb előzni. Én viszont úgy látom, hogy ha most nem lett volna ott ez a segítség, akkor a második helyen végeztem volna.”

A versenyzők emellett úgy látják, hogy az új szabálycsomagnak azért vannak olyan elemei is, melyek némileg visszafogják őket abban, hogy könnyeben előzési pozícióba kerüljenek. „Az autókat könnyebb követni, de sok múlik a gumikon is” – tette hozzá Verstappen.

„A kemény keveréken például jobban tudtam követni, a többi viszont, és ez persze a pályától is függ, de egyszerűen szétesik. Miután néhány kört eltöltesz valaki mögött, veszítenek a teljesítményükből. Emellett az autók súlya is negatívan befolyásolja a gumikat. A jövőre nézve ezt meg kell vizsgálni.”

Carlos Sainz közben arról beszélt, hogy talán a DRS hatékonyságára kéne vetni egy pillantás, mivel szerinte Szaúd-Arábiában túl nagy előnyt jelentett. „A DRS nélkül szinte lehetetlen előzni manapság.”

„Abban segített, hogy kiszámíthatóbb legyen az autó követés közben, kiszámíthatóbb az egyensúly, és a kanyarokban is közelebb tudunk maradni. A DRS által nyújtott három-négy tized nélkül viszont nem tudnál mit kezdeni, már csak azért sem, mert idénre csökkent a szélárnyékhatás.”

„Ugyanakkor talán el kéne gondolkodni a nyitott hátsó szárny hatásának minimális csökkentésén, hogy ne legyenek az előzések annyira könnyűek” – vélekedett a spanyol a témáról.

