Leclerc: 2020 volt az eddigi legjobb szezonom a Forma-1-ben

Miközben a Ferrari 1980 óta a legrosszabb szezonjának tudhatja be a 2020-as évet, ahol csak a hatodik helyet érték el a konstruktőri bajnokságban, Leclerc a szezon során többször is kihozta a maximumot az SF1000-ből, két dobogós helyezést is szerezve.

Leclerc végül 8. lett az egyéni bajnoki pontversenyben, 98 pontot szerzett, míg négyszeres világbajnok csapattársa, Sebastian Vettel csak 33 pontot szerzett.

A monacói pilóta, aki tavaly ilyenkor 2023-ig hosszabbított a maranellóiakkal, elismeri, hogy nehéz szezonjuk volt csapatként, de a saját egyéni teljesítményét az eddigi legjobbnak tartja, mióta a Forma-1-ben van.

„Ennek a szezonnak két oldala is van számomra” – mondta Leclerc. „Úgy gondolom, hogy a személyes teljesítményem az eddigi legjobb volt a Forma-1-ben. Szerintem az alapján, amit mutattam a pályán, nagyon elégedett lehetek a szezonommal.”

„Többször is kockáztattam, ami általában be is vált, és sok pontot szereztünk ennek köszönhetően. Néha persze nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt elterveztem, de pozitív a szezonom így is.”

Leclerc azt is elmondta, hogy büszke a Ferrarira amiatt, ahogyan a csapat kezelte felmerülő nehézségeket, és hozzátette, reméli, eleget tanultak a katasztrofális 2020-as autóról.

„A barcelonai tesztek után szerintem mindenki tudta, hogy valami nincs teljesen rendben” – tette hozzá Leclerc. „A szezon során annak ellenére, hogy nehéz volt elfogadni azt a helyzetet, amiben voltunk, nagyon kemény, és konstruktív munkát végeztünk.”

„Szerintem attól a pillanattól kezdve mindenki előre lépett. Aprókat, de mint mondtam korábban, apró lépéseket a jó irányba, és a jó irány nincs mindig előre megadva a Forma-1-ben.”

„A jövőre gondolva, szerintem sokat tanultunk idén, és csak erősebben fogunk visszatérni, és remélem, ezt a pályán is megmutathatjuk majd. Nem tudom, mekkora lépést fogunk megtenni, de abban biztos vagyok, hogy azt a helyes irányba fogjuk.

