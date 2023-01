Lebuktatta magát a McLaren, ekkor leplezik le az idei autót!

Eddig az AlphaTauri, az Aston Martin, a Ferrari és Alpine jelentette be, mikor rántja le a leplet az idei konstrukciójáról, most azonban ötödikként a McLaren is felfedte a dátumot.

Azt persze egyelőre nem tudni, hogy véletlenül, vagy szándékosan, de péntek délután meglehetősen árulkodó képet raktak fel a közösségi felületeikre.

A wokingi alakulat „A kemény munka nem áll meg. Építés alatt a 2023-as kihívónk“ szöveggel rakott fel képeket kollégáiról, akik serényen dolgoznak a konstrukció előkészítésén, ugyanakkor az egyik fotón megfigyelhető egy cetli, amelyen a február 13-i időpont szerepel.

Pár perccel később a wokingi alakulat meg is erősítette, hogy Valentin-nap előtt egy nappal fogják bemutatni a legújabb McLarent, amit Lando Norris és Oscar Piastri fognak vezetni.

A McLaren a 2022-es szezont az ötödik helyen fejezte be, de végig nagy csatát vívtak a gyorsabb, de kevésbé megbízható Alpine-nal, ennek ellenére visszaesett a teljesítményük az előző évekhez képest. A britek mindenképpen szeretnék visszaszerezni legalább a negyedik helyet, és versenyképest autóval szeretnék megörvendeztetni pilótáikat.

A csapat élén komoly változások történtek, hiszen Andreas Seidl csapatfőnök a Sauber vezérigazgatójaként folytatja pályafutását, helyét pedig az eddig is a csapatnál dolgozó Andrea Stella veszi át.

