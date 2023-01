Le Mans-ban állhat össze a Vettel-Verstappen páros?

Bár Max Verstappen szerződése egészen 2028 végéig érvényes a Red Bull Forma-1-es csapatával, viszont a holland már többször is elmondta, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy már „koros” pilótaként is az F1-ben maradjon.

Emellett azt is nyíltan kijelentette, hogy érdekli a hosszú távú versenyzés világa, és többek között szívesen kipróbálná magát a Le Mans-i 24 órás versenyen is. Ennek kapcsán Vettel annak a lehetőségét is felvetette, hogy együtt versenyezhetnének Verstappennel.

„Talán ha még nem vagyok annyira öreg, akkor talán együtt is versenyezhetünk” – mondta Vettel a ServusTV adásában a Motorsport-Total.com beszámolója szerint.

Szintén a ServusTV-n kérdezték meg Verstappentől azt, hogy valóban el tudja-e képtelni magát a hosszú távú versenyzésben a Forma-1-es karrierjét követően:

„Igen, el tudom. Le Mans-t, Daytonát, több különböző versenyt is el tudok képzelni” – mondta a kétszeres világbajnok, aki viszont hozzátette, arra nincs sok esély, hogy már az F1-es korszaka előtt induljon Le Mans-ban:

„Igen, Nico (Hülkenberg) ezt csinálta 2015-ben, de most már egy szezonban 23-24 versenyünk van. És szerintem az elmúlt években ütközött is a Le Mans-i hétvége időpontja a Forma-1-gyel, szóval majd meglátjuk” – fogalmazott.

