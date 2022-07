Lázadhatnak az F1-es csapatok az FIA ellen: előkerül a Ferrari vétójoga is a padlólemezzel kapcsolatos vitában?

Miután a szezon elején a mezőny legnagyobb része panaszkodott a delfinezésre és az új F1-es autók pattogására, a pilóták pedig egészségügyileg is kockázatosnak tartották az autók vezetését, az FIA a Kanadai Nagydíj után lépett is.

Amellett, hogy már az idei Belga Nagydíjtól megváltoztatják a padlólemezek szélére vonatkozó terheléses tesztet, amiatt a megalapozott gyanú miatt, hogy több csapat is trükközik a padlólemezének és a kopóblokkjának hajlékonyságával, bejelentettek egy sor változtatást a 2023-as szezonra is.

Az FIA bejelentése szerint jövőre a csapatoknak 25mm-rel magasabbra kéne húzniuk a padlólemezek szélét és meg kéne emelniük a diffúzor torkát, valamint még szigorúbb terheléses teszteket vezetnének be, arról nem is beszélve, hogy gyorsulásmérőkkel vizsgálnák a padlólemez oszcillációját, és felállítanának egy határértéket, amit nem léphetnek át az autók.

2023 Proposal rule vie Fotó készítője: Giorgio Piola

Miközben a csapatok még várják a szabályváltozás részleteit, egyre több csapat érzi azt, hogy feleslegesek a szabályváltoztatások, miután a szezon elejéhez képest egyáltalán nem jelent problémát a delfinezés.

A Motorsport.com értesülései szerint 5 csapat – a Ferrari, a Red Bull, az Alfa Romeo, a Haas és a Williams készen áll arra is, hogy nyíltan megkérdőjelezzék, valóban legitim biztonsági okokból módosítana-e a szabályokon az FIA.

Az FIA ugyanis a döntéshozási folyamatokból a csapatokat teljesen kihagyva tud olyan szabályváltoztatásokat ratifikálni, amelyek a versenyzők biztonságát hivatottak javítani, ugyanakkor a Motorsport.com értesülései szerint a már említett csapatok elkezdtek lobbizni az FIA elnökénél, Mohammed Ben Szulajemnél, mivel véleményük szerint a szabályváltoztatást nem a pilóták biztonságának javítása motiválja.

A Motorsport.com forrásai azt s hozzátették, hogy amennyiben az F1-es bizottságon kéne szavazni arról, hogy kevésbé radikálisan változtassanak a szabályokon 2023-ra (például a már említett 25mm-es emelés helyett 10-ről lenne szó), a javaslatot a 10-ből 8 csapat is támogatná, mivel akkor nem kéne szinte teljesen újratervezniük az autójuk koncepcióit.

Az egyelőre nem egyértelmű, mi történik akkor, ha az FIA a csapatok morgolódása után sem hajlandó kompromisszumra. A Ferrari továbbra is rendelkezik a vétójogával, azonban még a maranellóiak sem lennének képesek megváltoztatni egy szabályváltoztatást, amely ténylegesen javítana az autó biztonságán.

A helyzet azonban az, hogy ezt az indokot erősen kétségbe vonják a már előbb említett csapatok, miközben attól tartanak, hogy az FIA szabályváltozása a delfinezéssel az idei szezon elején valóban küszködő, de a probléma méretét eltúlzó Mercedes kezére játszhat a 2023-as szezon előtt.

Egy, a neve elhallgattatását kérő csapatfőnök így nyilatkozott:

„A változtatások azért is ennyire radikálisak, mert a Mercedes azt hangoztatja, hogy 40%-kal több leszorítóerőt találtak jövőre az idei autóhoz képest, ezért sürgették ők is az FIA-t. Amennyiben tényleg ennyi leszorítóerőt talált a Mercedes, akkor tulajdonképpen már most is átnyújthatnánk nekik a 2023-as világbajnoki címeket.”

Egyelőre az FIA kitart amellett, hogy ők csak a lehető legjobban szeretnék biztosítani a 2023-as autók biztonságát, azonban a téma továbbra is éles vitákat generál a paddockban.

