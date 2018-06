„Lázadás” a McLarennél: teljesen szétesőben a legendás csapat?

A McLaren már nagyon régóta nem tekinthető top-istállónak a Forma-1-ben, legalábbis a rajtrácsot tekintve biztosan nem. Ez már önmagában nagy veszteséget jelent az istálló számára, mely időközben szinte az összes nagy partnerét és támogatóját elvesztette.

A nagy mélyrepülés a Honda visszatérésével kezdődött, miközben kiderült, hogy messze nemcsak a japánok okolhatóak azért, hogy a kapcsolat nem működött. Az azóta a McLarentől távozott egykori legendás csapatfőnök és részvényes Ron Dennis őszintén hitt a Hondában, és abban, hogy velük újra a csúcsra kerülhetnek.

Hiába a hatalmas fejlesztési potenciál, a gyártó által biztosított óriási anyagi erőforrás, a McLaren éveken át csak a mezőny utolsó felében tanyázott, rengeteg kieséssel a neve mellett.

A Zak Brown vezette új vezetőség úgy döntött, idő előtt szakítanak a Hondával és a Renault-ra váltanak át. A várt előrelépés azonban nem történt meg, és a csapat még mindig fényévekre van a Mercedestől, a Ferraritól, valamint a Red Bulltól. A kasztni nyilvánvalóan nem sikerült túl jól, noha korábban azt hangoztatták, a hondás idők alatt rendre nekik volt az egyik, ha nem a legjobb autójuk, de a motor miatt nem tudták ezt megmutatni.

Nos, a Red Bullban ugyanaz az aggregát dolgozik, és a McLarent még a gyári Renault is megelőzi, miközben hamarosan a Force India is veszélyes lehet rájuk a bajnokságban. Ezzel együtt Fernando Alonso jövője is erősen kérdéses. Ha a spanyol távozik, azzal még mélyebbre süllyedhet a csapat, hiszen az eredménytelenségük miatt egy top-pilóta sem akarna Wokingban dolgozni.

Közben a Sportsmail megtudta, hogy a McLarennél a helyzet lassan kritikussá vált, ami egyfajta „lázadást” is jelenthet a személyzet részéről. Boullier a hét elején megtartotta a szokásos verseny utáni beszámolóját a gyárban, ahol az autó gyenge teljesítményéről beszélt, lévén, hogy az új Renault motor ellenére Alonso és Vandoorne igencsak távol volt a jobb helyektől.

Boullier beszámolója állítólag kiverte a biztosítékot a személyzetnél, mely elveszthette a hitét a francia szakemberben, akinek eddig is pletykáltak az esetleges menesztéséről, de ezt végig tagadták a McLarennél. Sőt, Eric úgy nyilatkozott, ő a megfelelő személy arra, hogy a csapatot visszajuttassa az élmezőnybe.

Martin Whitmarsh, aki 25 évet töltött el a McLarennél, mielőtt azt 2014-ben el kellett volna hagynia, továbbra is fontos személy a csapattagok számára, valamint nagyon jó a kapcsolata a részvényesekkel. Az egykori csapatfőnök lehet az, aki összefogja a hitehagyott személyzetet, és segít megoldani az ezzel kapcsolatos problémákat.

A jelentés szerint a személyzet Whitmarsh mellett áll, és egyfajta mentsvárként tekintenek rá. „Elég volt. Szükség van egy delegáció felállítására.” – mondta az egyik forrás a lap kérdésére.

Még több F1 hír: Schumacher volt Alonso példaképe, amikor megérkezett az F1-be

Whitmarsh nyitott arra, hogy segítsen: „Ha egy küldöttség megjelent volna az ajtóm előtt, akkor nem küldtem volna el őket. Tudják, hogy hol vagyok.”

Közben az is kiderült, hogy Brown 19 hónappal ezelőtti hatalomátvételének ideje alatt már nem először fordult elő az, hogy a személyzetnél betelt a pohár.

„Az emberek a McLarennél azt mondták, hogy küldenek nekem erről egy levelet. Én erre azt mondtam, hogy ezt ne nekem küldjék el, hanem Mansour-nak, a fő részvényesnek.”

A névtelen levelet végül tavaly elküldték, ami ugyancsak jelezte, hogy a helyzet nem túl rózsás Wokingban.

Whitmarsh a McLaren vendége volt a Spanyol Nagydíjon, melynek ideje alatt szomorúan konstatálta a helyzetet a korábbi munkaadójánál és természetesen a fő részvényessel is beszélt erről. „Imádom ezt a csapatot és kétségbeesetten elszomorít az, ami látok, hogy az mivé lett.”

„A csapat hozzászokott ahhoz, hogy számukra minden a győzelemről szól a Forma-1-ben. Most más utat keresnek. Ilyen például az IndyCar és a Le Mans-versenyek. Ezek önmagában nagyszerű dolgok, és a McLaren ebbe az irányba halad, ahelyett, hogy a Forma-1 lenne az egyedüli prioritásuk. És ez megrémít.” – ismerte el Whitmarsh.

„Nagy változásra van szükség a dolgok megközelítését illetően. Túl sok a politika a fő figurák között. Szerintem pár embernek mennie kellene. Mansour-nak elmondtam az ezzel kapcsolatos véleményemet. A részvényesek feladata az, hogy döntést hozzanak, mit is kell tenniük.” – tette hozzá Whitmarsh, aki elmondta, sok hozzá közelebb álló ember dolgozik a McLarennél, akik valóban csalódottak.

Tim Goss technikai főnök leváltása Whitmarsh szerint nem volt más, mint egy aktuális bűnbak megnevezése. Martin úgy látja, noha Goss-nak sem volt mindenre válasza a problémákat illetően, kiváló tagja volt a McLarennel, miközben a csapatszellemet erősítette, háttérbe szorítván a politikát.