Lawson ülése már készen áll az AlphaTaurinál – 2023-ban jöhet a debütálás?

Lawson szereplését még Franz Tost csapatfőnök erősítette meg korábban, a versenyző pedig nemrég át is esett az üléspróbán az istálló bázisán. Ő egyébként a harmadik fiatal, aki már biztosan részt fog venni a teszten, ahol jelen lesz még Jüri Vips a Red Bull-lal, valamint Pato O’Ward a McLarennel.

„Sosem felejted el az első alkalmat, amikor beülsz egy F1-es autóba. Liam Lawson most már magabiztosan elkezdte felkészülését a fiatal versenyzők tesztjére, amelyen velünk fog majd részt venni” – írta az AlphaTauri.

Lawson idén egyébként két bajnokságban is versenyzett, hiszen a Formula 2 mellett a DTM-ben is kipróbálhatta magát. Az F2-ben már van futamgyőzelme és pole-ja is, de a technikai hibák miatt nincs lehetősége harcolni a bajnoki címért.

A DTM-ben pedig drámai módon, saját hibáján kívül bukta el az első helyet, miután riválisa, Kelvin van der Linde kétszer is kiütötte őt a mindent eldöntő hétvégén. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója ezek után fel is fedte, hogy az új-zélandira jövőre egy újabb szezon vár az F2-ben, miközben a DTM-ben nem fog indulni.

Emellett az is elképzelhető, hogy jövőre akár F1-es hétvégén is bevetik őt, mivel a csapatoknak kötelező lesz fiatal pilótákat alkalmazni bizonyos pénteki edzéseken. Ez tehát a terv, és amennyiben jól alakulna számára a 2022-es idény, akkor 2023-ban már minden további nélkül kopogtathatna az F1 ajtaján.

