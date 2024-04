Lawson reagált a hírekre, miszerint már idénre felkínálták neki a Forma-1-es ülést

Lawson tavaly már egyszer beugrott a sérült Ricciardo helyére az AlphaTauriba és nagy sikere is volt, azonban ez nem volt elég arra, hogy 2024-re ülést kapjon. Ricciardo gyenge idei startja után azonban szárnyra keltek a hírek, hogy az új-zélandinak felajánlották az ülést, amit ő az F1 Nation podcastban cáfolt: „Egyelőre csak pletykákról van szó sajnos. Őszinte leszek, igazából gőzöm sincs, hogy kapok-e ülést 2025-re.”

A szintén a műsorban szereplő Le Mans-győztes Tom Kristensen így elmélkedett a témában: „Danielnek a melbourne-i után a japán kiesés, elég durván kezdte a szezont. Az első szabadedzést kihagyta, a másodikon esett. Valószínűleg ő is úgy volt vele, hogy megint szenvedni fog.”

„Elég jó volt azonban, közel volt Cunoda Júkihoz az időmérőn. Ezen múlt volna, hogy bejut-e a top tízbe, vagy sem” – mondta, hozzátéve, nem látja hibásnak az ausztrált az első körös balesetében Alex Albonnal: „Danny nem tudott mit tenni. Nem tudott hova menni.”

A dán azonban arra jutott, hogy ha meg akarja tartani az RB ülését, nem lesz elég csak közel lenni Cunodához az időmérőkön: „Valószínűleg nem marad, már ha megnézzük, kik vannak a Red Bullnál. Adtak neki egy esélyt és többet várnak tőle. Mind többet várunk tőle.”

„Ahhoz szoktunk, hogy kései fékezéseket, előzéseket, erős teljesítményeket látunk tőle. Most is nagyon várjuk ezeket, de egyelőre még nem jelentek meg. Nem is akarom megemlíteni, hogy már a McLarennél is látszott, hogy szenved.”

Ricciardo legjobb eredménye idén hazai futamán, az Ausztrál Nagydíjon szerzett 12. helye volt. Az idény előtt még a Red Bull 2025-ös ülésére is favoritnak tűnt, most azonban már az is kérdés, hogy megtarthatja-e helyét az RB-nél.

Lawson mindeközben méltatta egy kicsit a Japán Nagydíjon ismét pontokat szerző Cunoda Júkit is: „Sosem volt lassú. Mindig is nagyon, nagyon gyors volt. Az egyenletességről szól minden. Idén remek formában van, nagyon egyenletes és nem hibázik sokat.”