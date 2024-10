Lawson nagyszerű visszatérése: úgy vezetett, mint egy „veterán”

Azt már előre tudni lehetett, hogy Lawsonra büntetés vár, ami kicsikét le is vehette a vállairól a nyomást. Ő viszont ennek ellenére is meg akarta mutatni, mit tud, az Amerikai Nagydíjon pedig rögtön sikerült is neki, hiszen beállította eddigi pályafutása legjobb eredményét a kilencedik hellyel.

Mindez pedig elég rossz fényt vet csapattársára, Juki Cunodára, aki Lawson elől kezdhette meg a versenyt, a végén viszont öt pozícióval mögötte ért csak célba. Ezek után nem csoda, hogy Horner nagyon megdicsérte a most visszatérő pilótáját.

„Ha őszinte akarok lenni, akkor szerintem csak beugrott az autóba és rögtön úgy ment, mint egy veterán. Nagyszerű volt és rendkívül büszke lehet erre a teljesítményre. Kiváló versenyt futott, hiszen a 19. helyről indult, de a pontszerzők között ért célba. Voltak szép előzései is, szóval mindenképpen elégedett lehet magával.”

Lawson maga egyébként elismerte, hogy elég „rozsdásnak” érezte magát, miután egy év kihagyás után kellett ismét Forma–1-es futamot teljesítenie. „Mindegy, mennyit tréningezel és készülsz, semmi sem készíthet fel egy ilyen autónak a vezetésére” – nyilatkozta a Sky F1-nek a futam után.

„Őszintén szólva az elmúlt 12 hónapban minden eddiginél keményebben dolgoztam fizikálisan, hogy készen álljak erre. Vezetni viszont nem vezettem. Elég keveset is teszteltünk, szóval nem volt könnyű. A péntek nehéz volt az egyetlen szabadedzéssel, majd pedig jött is az időmérő. Sosem jó, ha nem érzed magad teljesen komfortosan, és így kell bedobnod az autót a kanyarokba. A végére ezen akartam javítani és szerintem sikerült is.”

Lawson egy lépést most tett afelé, hogy jövőre is a mezőnyben legyen, de hogy melyik csapatnál kaphat lehetőséget, az most kérdéses. Az RB-nél minden valószínűség szerint lenne helye, de akár a Red Bull ülése is kinézhet számára, ha fent tudja tartani ezt a formát.

„Tudom, hogy elvárásokat támasztanak felém, de én magam is elvárom, hogy jó munkát végezzek. Szeretnék a Forma–1-ben maradni jövőre, és ezek a futamok jelentik hozzá a kulcsot. Én tehát hétvégéről hétvégére haladok. Ez most erősen sikerült, de máris Mexikóra kell koncentrálni. Már 16 éves korom óta elvárások vannak velem szemben, szóval a nyomás mindig fennáll, és a jelenlegi helyzet sem tér el ettől.”

