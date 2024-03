Lawrence Stroll új F1-es pilótát szerződtetne: kerül, amibe kerül!

Mióta bejelentették, hogy Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazol, valamint Max Verstappen Red Bullnál való maradása sem annyira egyértelmű, mint ahogy korábban tűnt, rengeteg a spekuláció azt illetően, hogy ki hova igazolhat.

A Motorsport.com és az Autosport szakírója, Adam Cooper pedig ezúttal arról írt, hogy az Aston Martin Racing tulajdonosa, Lawrence Stroll nagy fába vágja a fejszéjét: Max Verstappent szeretné leigazolni.

Mint ismert, sajtóinformációk szerint nem elégedett a Red Bull belső helyzetével a holland pilóta, aki azt is kijelentette, hogy ha Marko távozik, akkor ő is elgondolkozik a Milton Keynes-i istállótól való távozáson, miközben az édesapja, Jos Verstappen többször is azt nyilatkozta, rosszat tesz a Red Bullnak, ha Christian Horner marad a csapatfőnök.

Azt még nem tudni, hogy Fernando Alonso akar-e hosszabbítani az Aston Martinnal, Cooper szerint pedig a csapat első számú opciója Verstappen. Lawrence Stroll hozzáállása az ügyhöz pedig az, hogy „kerül, amibe kerül”, vagyis hajlandó lenne komoly összeget fizetni a címvédő szolgálataiért.

Mivel a pilóták fizetése nem képezi a költségvetési sapka részét, így Verstappen esetleges leigazolása nem vetné vissza az Aston fejlesztési lehetőségeit – persze az kérdés, mennyire hajlana a váltásra Verstappen, és ha távozna a Red Bulltól, a Mercedesnél is tárt karokkal várnák.

Eközben ismét F1-es Ferrariba ül Bearman, míg Marko elmondta, mit tenne a Ferrari-csapatfőnök helyében.