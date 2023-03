Lawrence Stroll: „Megvan a víziónk, nyerni fogunk”

A Bahreini Nagydíj egyik elképesztő sztorija mindenképpen az Aston Martin felemelkedése volt. A silverstone-i gárda Fernando Alonso és a sérülten vezető Lance Stroll révén egy harmadik és hatodik helyet hozott el, miközben egy évvel ezelőtt még nulla ponttal távoztak a sivatagból.

Idősebb Stroll szerint azonban mindez csak a kezdet volt. „Minél keményebben dolgozom, annál szerencsésebb leszek. Pár éve azt mondtam, hogy egy ötéves tervünk van arra, hogy csatlakozzunk a világbajnoki harchoz, de akkor ezt érthető módon sokan kétkedve fogadták. Mi azonban jelentős változtatásokba kezdtünk.”

„A szupermodern új gyárunkba május 1-jén költözünk majd be, szóval az idei sikerek még nem ennek köszönhetők.” Stroll azonban magabiztos, hogy ennél csak még feljebb vezethet az út számukra.

„Megvan a víziónk és nyerni fogunk. Most azon az úton vagyunk, amelyről két évvel ezelőtt beszéltem. Ez a dobogó az első lépés a megkezdett úton. Nem is lehetnék ennél boldogabb. A fiamnak is meg szeretném köszönni, mert nagyon büszke vagyok rá, amiért egy műtét után nem sokkal rajthoz állt Bahreinben.”

Az Aston Martin tehát tényleg bekezdett 2023-ban, hatalmasat javultak az új autó révén, de a neheze még csak most jön. Egyelőre csak egyetlen pályán láttuk a mezőnyt, és az idei bajnokság 23 futamból áll, ha pedig valóban komoly kihívói akarnak lenni akár az élmezőnynek is, akkor most tovább kell vinniük ezt a lendületet.

Lance Stroll a verseny után pedig annyira örült, hogy még Alonso egyik interjúját is félbeszakította, hogy némileg odaszóljon egyet az Alpine-nak, akiknek közel sem sikerült annyira jól az első nagydíj.