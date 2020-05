Lawrence Stroll az F1 új korszakát hozhatja el az Aston Martinnak

Nagy-Britannia egyik legikonikusabb márkája elég valószerűtlen körülmények között alakult. Az 1878-ban, tehetős családjának egyetlen gyermekeként született Lionel Martin már gyerekkorától kezdve megszállottja volt mindennek, aminek volt kereke, előbb a kerékpárokkal, majd az autókkal kezdett el foglalkozni, ahogy az új találámány egyre népszerűbb lett.

Még több F1 hír: Mégsem támogatná a Mercedes az alacsonyabb költségsapkát

1909-re érdeklődése olyan fokú volt, hogy sikerült a helyi csendőrségnél kivívnia, hogy két évre eltiltsák a vezetéstől. Emiatt ismét a biciklizés lett fő közlekedési módja és hobbija, ekkor találkozott Robert Bamforddal.

A munkásosztályból származó mérnök szintén nagy rajongója volt a négykerekű gépeknek, így hamar összebarátkoztak. Nem sokkal később már egy Singer motorok tuningolásával és eladásával foglalkozó szervizük volt, majd megalapították a Bamford and Martin Ltd.-t 1913-ban. Egy évvel később a cég felvette az Aston Martin nevet, hogy így tisztelegjenek Lionel sikerei előtt az aston hilli versenyeken.

Lawrence Stroll, Owner, Racing Point and Lance Stroll, Racing Point Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

1915-ben indíthatták be első prototípusukat. Az alakja miatt csak Coal Scuttle, „Szenesvödör” névre hallgató kétüléses teljesítményközpontú volt. Négyhengeres Coventry-Simplex motorja egy 1908-as Isotta-Fraschinibe volt helyezve, és a cél az volt, hogy felvegyék a Bugattival a versenyt a különböző futamokon – ez a hozzáállás később is jellemezte őket.

Kialakul az arculat

Ahogy minden tejfelesszájú gyártó, az Aston Martin is gyorsan nehézségekbe ütközött. Az első világháború miatt egy ideig leálltak a termeléssel, a pénzügyi gondok miatt pedig 1925-ben csődgondnokság alá kerültek. Bár a márka a következő években sokszor cserélt tulajdonost, a motorsporthoz való folyamatos kötődés miatt mindig is komoly erőként kellett velük számolni, ezt tanúsítja az 1959-es le mans-i 24 órás futam, ahol majdnem az egész dobogót elfoglalták: végül a gyári versenyzők, Roy Salvadori és Carroll Shelby vitték haza az összetett győzelmet egy DBR1-ben, Maurice Trintignant és Paul Frére szintén egy DBR1 volánja mögött másodikak lettek.

Aston Martin DBS 59

Bár a huszadik század során rengeteg változáson ment keresztül az Aston Martin, a teljesítményt mindig a középpontban tartották, még olyan, közúti forgalomra szánt modelljeiknél is, mint a DBS, amely jelentőset dobott a márka hírnevén, főleg, miután Sean Connery James Bond szerepében először hajtotta meg jó alaposan az 1964-es Goldfingerben. Az azóta eltelt idő alatt az Aston Martin a luxus és a teljesítmény elegyeként lett ismert, modelljeik, a Vantage, a DB9, a Rapide mind nagy sikere a gyártónak.

racing-point-owner-lawrence-stroll-walking-though-the-paddock-at-circuit-gilles-villeneuve-montreal-canada-2019

Természetesen a motorsport is fontos része maradt identitásuknak, ez vezetett 2004-ben az Aston Martin Racing és a Prodrive tervezőcég együttműködéséhez. Ez a szövetség számos medált hozott nekik, például négy győzelmet különböző kategóriákban Le Mansból. Ez a versenyszellem az, ami, bár ismét komoly fordulóponthoz érkezett a márka, de továbbra is szerepet fog játszani jövőjükben.

Az előre vezető út

Még 2020 elején kelt szárnyra a pletyka, hogy a kanadai milliárdos, Lawrence Stroll az Aston Martin 20%-át megvásárolta, annak érdekében, hogy a gyártó további létét biztosító 500 millió font összejöjjön. A korábban divatmogulként ismert Stroll, aki a Tommy Hilfigerrel emelkedett a nagyok közé, újabban pedig a Michael Kors dolgait egyengeti, komoly autórajongó, modern és klasszikus modellek hatalmas gyűjteménye található meg garázsaiban. Mellesleg ő a korábban Force Indiaként, jelenleg Racing Pointként, a 2021-es szezontól pedig az Aston Martin gyári csapataként ismert F1-csapat vezetője.

Mivel a fia, Lance éveket szolgált a Williamsnél mielőtt tavaly a Racing Pointba vezetett volna karrierje, az Aston Martin új támogatója a Motorsport.comnak adott interjújában elmondta, tisztában van, milyen emberfeletti teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki versenyképes F1-csapat legyen, főleg, ha egy ilyen ikonikus márka színeiben szeretnének azok lenni.

„Az Aston Martin hírnevével és történelmével rendelkező csapatoknak a motorsport legmagasabb szintjén kell versenyezniük. Ez a legizgalmasabb dolog, ami a Forma-1 utóbbi éveiben történt, és a sorozat minden érintettjének, különösen a rajongóknak roppant érdekes lehet. Nem tudok jobb nevet kitalálni egy F1-csapatnak. A bajnokságra vetülő rivaldafénynek párja sincsen, és ezt a lehetőséget arra fogjuk használni, hogy a kulcspiacokon túráztassuk az Aston Martin nevet.”

Lawrence Stroll, Owner, Racing Point Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Strollnak van tapasztalata a küszködő márkák újjáélesztésében, ezt már az 1980-as években megvillantotta, amikor segített a Ralph Laurent áthozni Európába, majd a Tommy Hilfiger megvásárlása után velük is hasonló sikereket ért el.

Az autóipar teljesen más tészta, amelyben a hatalmas befektetések, a hosszútávú fejlesztések, és a kőkemény versenyhelyzet az alap. Az olyan új modellek, mint a DBX, az Aston Martin első kitekintése a divatterepjárók világába, valószínűleg kulcsfontosságúak lesznek a cég jövőbeli biztonságának megalapozása szempontjából, és egy olyan időszakban lépett be a piacra, amikor a gazdaság áramlatai alapján sokan küzdeni fognak azért, hogy profitjuk legyen. Stroll azonban mindenképpen hosszú távra tervez:

„Én és a társaim a konzorciumban továbbra is szenvedélyesen hiszünk az Aston Martin Lagonda jövőjében. Ezt elsősorban 262 millió fontos befektetésünk mutatja, ami stabil pénzügyi lábakra állította a céget. Ez egy nagyon komoly tőkeemelés, amelyet a mi konzorciumunknak és más részvényeseknek is egy nagyon nehéz időszakban kellett meghoznunk. Erre volt szükség, hogy hosszútávon is stabil maradjon a vállalat. Komoly terveink vannak, például az Aston Martin belépésével a Forma-1-be, és alig várom már a menedzsmenttel közös munkát.”

A befektetési hadműveletbe nemrég további személyek is csatlakoztak, például a svájci gyógyszeripari mágnás, Ernesto Bertarelli és a Mercedes-AMG Petronas Motorsport csapatfőnöke, Toto Wolff, akik 3,4, illetve 4,8%-os részesedést vásároltak a brit gyártóban.

Tekintve, hogy milyen példátlan időket élünk manapság, az, hogy pontosan mi vár az Aston Martinra, egyelőre még ismeretlen. De ha kicsit is hasonlít arra, amin a márka eddigi történelme során keresztülment, minden lesz ez, csak nem unalmas.

Ajánlott videó: