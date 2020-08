Lawrence Stroll: a riválisok sárba tiporták a nevünket

Stroll elmondta, hogy minden lehetséges lépést megtesz majd azért, hogy bizonyítsa ártatlanságukat. Emellett ledöbbent azon is, hogy a Ferrari, a McLaren, a Renault és a Williams mind fellebbezési szándékukról tájékoztatták az FIA-t még pénteken, és lényegében sportszerűtlenséggel vádolta meg őket.

A Racing Pointot 400 ezer euróra büntették, valamint levontak tőlük 15 konstruktőri pontot is, de a csapat ennek ellenére a jövőben is használhatja az eddigi fékhűtéseit. A négy rivális csapat jelezte, hogy szándékukban áll fellebbezni, mivel nem elégedettek a büntetés mértékével, és a Racing Point is szeretne fellebbezni, hogy tisztára moshassa nevét.

Stroll vasárnap Silverstone-ban adott ki egy közleményt, melyben kifejtette véleményét az ügy kapcsán.

„Nem állok ki túl sűrűn a nagyközönség elé, de most nagyon is mérgesen reagálok minden olyan felvetésre, miszerint titokban csináltunk valamit vagy csaltunk” – kezdte a kanadai. „Főleg azokra a megszólalásokra, melyek a versenytársaktól érkeztek.”

„Sosem csaltam semmiben életem során. Ezek a vádak teljes mértékben elfogadhatatlanok és nem igazak. Az én becsületem, valamint a csapat becsülete most a kérdés. A Racing Pointnál mindenkit ledöbbentett és csalódással töltött el az FIA ítélete, de mi továbbra is határozottan hiszünk az ártatlanságunkban.”

„Ez a csapat, különböző nevek alatt, már több, mint 30 éve versenyez a Forma–1-ben, és ma 500 embert foglalkoztat. Mindig is konstruktőrök voltunk, és ez a jövőben is így marad. Ez alatt a 30 év alatt a csapat sokszor számított esélytelennek, miközben bőven erőn felül teljesítettünk a fantasztikus embereinknek köszönhetően.”

„2016 és 2018 között ez volt a negyedik legjobb istálló a rajtrácson, a legkisebb költségvetéssel dolgozva, miközben több dobogót is szereztünk” – folytatta Stroll. „A csődeljárásból kilábalva, stabilitással és friss befektetőkkel, a csapat erős formája senkit nem szabadna meglepetésként érnie. A csapat végre elérheti céljait, és el kellene ismerni az erős teljesítményét.”

Stroll ezt követően a bírák döntéséből idézett, hozzátéve azt a tényt, hogy elutasították a Mercedes fékhűtők átvételének relevanciáját január 6-án, és hogy a nem listázott elemek közül a listázott elemek közé kerülés enyhítő körülmény volt.

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Majd a következőkkel folytatta: „Hiányzott a pontos útmutatás vagy tisztázás az FIA részéről azzal kapcsolatban, hogy miként kell megoldani a listázott elemre történő átváltást a szabályok szellemében és szándéka szerint.”

„A szabályok szerint, ahogyan azok le vannak írva 2019 után, nem lehet információkat megosztani vagy szerezni a fékhűtők tervezéséről. Ezen a ponton, amit tudsz és amit megtanultál, az a saját információd. Ettől a ponttól kezdve magadra maradtál. Mi is pontosan ezt tettük.”

„Tehát, csak hogy tisztázzam, nem volt útmutatás az FIA részéről, ami a nem listázott elemről listázottra való átváltást illeti, és a Racing Point 2020 márciusában írásos megerősítést kapott az FIA-tól, hogy megfelelünk a szabályoknak ezen a területen.”

„Ezen a héten ledöbbentem, amikor megláttam, hogy az FIA bevezetett egy olyan kikötést, amely korábban nem létezett. Azon a tényen túl, hogy a Racing Point megfelelt a technikai szabályoknak, ledöbbentem azon, ahogyan a Renault, a McLaren, a Ferrari és a Williams kihasználta ezt a lehetőséget a fellebbezésre, és ezzel megpróbáltak levonni teljesítményünk értékéből.”

„A sárba tiporják a nevünket ezzel, és ezt nem nézhetem tétlenül vagy fogadhatom el. Minden lehetséges eszközt bevetek, hogy bizonyítsam ártatlanságunkat” – mondta határozottan Stroll.

Végül azzal zárta közleményét, hogy elmondta: „A csapatom fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy egy versenyképes autóval álljanak elő. Mélyen elszomorít a riválisok sportszerűtlensége. Megértem, hogy az FIA most nehéz és komplikált szituációban találta magát több okból is, de ugyanakkor tisztelem és értékelem az nerőfeszítéseiket, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely a sport érdekeit szolgálja” – zárta hosszú közleményét Lawrence Stroll.

