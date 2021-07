Laudának kezdetben kételyei voltak Hamiltonnal kapcsolatban: "Biztos a jó versenyzőt igazoltuk le?"

Lewis Hamilton még legalább két évig, 2023 végéig a Mercedes versenyzője marad. A csapat a hétszeres világbajnok és Toto Wolff részvételével készített egy youtube-videót, ahol a felek a hosszabbítás kapcsán beszélgettek.

"Nehezen tudom elhinni, hogy ez már a 10. és a 11. évem lesz a csapattal" - mondta Hamilton, miután mindketten örömüket fejezték ki amiatt, hogy ezúttal nem kellett a következő év januárjáig várni a hosszabbítás bejelentésével.

A csapathoz Hamiltonnal egy időben, 2013-ban érkező Wolff ezt követően egy vicces történetet idézett fel a kezdetekről, ahol ő és a csapat másik emblematikus figurája, Niki Lauda is jelen voltak.

"A barcelonai tesztek kezdetekor együtt reggeliztünk, és mondtad, hogy egész éjjel nem tudtál aludni Roscoe miatt, ráadásul az ágyadban végezte el a dolgát" - mondta a csapatfőnök.

"Miután elmentél, Niki hozzám fordult és azt kérdezte: biztos vagy benne, hogy jó versenyzőt igazoltunk le?" - idézte fel jó hangulatban az osztrák.

Hamilton ezt követően megjegyezte, azért reméli, szépen lassan meg tudta változtatni a korábbi háromszoros világbajnok véleményét.

"Mindig is rajongott érted, mint versenyzőért" - folytatta Wolff. "Ahhoz kellett némi idő, hogy megértse, te másképp működsz bizonyos szempontból."

Wolff itt arra gondolt, hogy Hamiltonnak sok versenyzővel ellentétben szabadabb életmódra van szüksége ahhoz, hogy a legjobb formáját tudja nyújtani a pályán, majd a 2018-as Szingapúri Nagydíjat hozta fel példaként, ahol a brit a világ körbeutazását követően nyújtotta élete egyik legjobb teljesítményét.

"Minden bizonnyal büszke lenne most ránk" - értettek egyet a felek Laudával kapcsolatban, valamint abban is, hogy van még néhány elintézetlen dolguk idén a pályán és azon kívül is...

