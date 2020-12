Hova tűnt Lauda vörös csillaga a Mercedesről?

A szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjra a Mercedes csapata egy különleges dizájnnal készült, és egy pillanatig úgy tűnt, hogy Lauda vörös csillaga lekerült az autókról. „Volt néhány kérdésünk Lauda jelképéről, a vörös csillagról” – jelentette ki a Mercedes vezető stratégája a Motorsport.comnak.

„A tisztelgés továbbra is rajta van az autón, csak egy kissé más terültre került. Ha megnézzük a karosszéria bal oldalát az autó mögül, ezt most a pilóták sisakja és a kormányrúd felé helyeztük át, de továbbra is jelen van.”

A csillag elmozdításának oka elsősorban az új dizájn volt, amit a német gyártó az utolsó versenyre készíttetett. Lewis Hamilton és Valtteri Bottas versenyutóján megtalálható volt annak a kétezer Mercedes alkalmazottnak a neve, akik a csapatnál dolgoztak a szezon során.

„Azoknak a csapattagoknak a nevét írtuk rá az autókra, akik részt vettek a projektben és szerepet vállaltak abban, hogy megnyerjük a világbajnokságot idén” – tette hozzá Vowles, akinek a neve természetesen a többiekével együtt ott díszelgett az új festésen. „Személy szerint nagy büszkeséggel töltött el, amikor megpillantott a magamat."