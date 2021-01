Lauda megmentője Hamiltonról: tudnia kell, hogy a dolgok változnak

Merzario 57 F1-es viadalon vett részt az 1970-es években. A Ferrari gyári pilótájaként háromszor is negyedik tudott lenni, de a leghíresebb teljesítményét mégsem ezek a jó futamok jelentették, hanem a hősies tette 1976-ban a Nürburgringen.

Több másik versenyzővel együtt ő is segített Niki Laudát kihúzni az összetört és égő autójából, ezzel megmentve az osztrák legenda életét. Az olasz még akkor is indult versenyeken, amikor sok honfitársa már rég visszavonult, és a mai napig követi az F1 eseményeit is.

Neki is megvan a véleménye arról, hogy Lewis Hamilton miért nem írt még alá a Mercedesszel.

„Szerintem az alapvető probléma azzal kezdődött, hogy George Russellt vetették be Hamilton helyett a Szahír Nagydíjon, ezt a döntést pedig a csapatfőnök, Toto Wolff hozta meg” – mondta Merzario a sportal.it-nek.

„Hamilton talán azt hitte, hogy a helyettesnek nehezebb dolga lesz, és nem fog olyan jól menni, mint ahogyan tette azt Russell. Az ő teljesítménye megmutatta, hogy más pilóta is képes nyerni a Mercedesben ülve.”

Ott van még a kérdés a brit következő kontraktusának hosszával kapcsolatban. Bottas lesz idén is Hamilton csapattársa, de mi a helyzet 2022-vel és az utána következő esztendőkkel? A Mercedes meglépné azt, hogy Hamilton mellé ültetik az ígéretes Russellt?

Merzario nem olyan biztos, hogy mi fog következni: „Lehet, hogy nem áll messze az igazságtól, hogy Hamilton nem akar ilyen csapattársat magának. Számára Bottas sokkal jobb. Mindenki ismeri a régi versenyzői mondást: az első számú ellenfeled a garázs másik oldalán ülő pilóta.”

„Hamiltonnak tudnia kell, hogy a dolgok változnak. Előbb vagy utóbb eljutsz arra a pontra, hogy a fiatalabb srác megelőz téged. Ez így működik szinte mindenhol. Miért kellene másként lennie ennek a Forma–1-ben?” – tette fel a kérdést Arturo Merzario.

