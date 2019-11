Látványos videók a nagy F1-es utcai parádéról Amerikából

Egy ideje már hivatalos volt, hogy közvetlen az Amerikai Nagydíj előtt a Forma-1 egy nagyon látványos utcai parádét fog tartani. Ez így is volt, és szerda délután akcióba lendült a Mercedes, a Red Bull és a Renault F1 Team. A németeknél Valtteri Bottas, az osztrákoknál Alexander Albon és Max Verstappen, míg a franciáknál Daniel Ricciardo gurult aszfaltra.

A show hatalmas volt, és a rajongók mellett a versenyzők is élvezték a dolgot. Ez egy újabb olyan esemény, mellyel a Liberty Media arra törekszik, hogy még több amerikai rajongót vonzzon be, valamint még legalább egy újabb helyszíne legyen az államoknak a naptárban, ami Miami lehetne 2021-től, de az engedélyek körül továbbra is sok a gond.

Alább nagyszerű videós anyagokat találhattok az eseményről, természetesen benne a Mercedes, a Red Bull és a Renault autójával is. A finn, a thai és az ausztrál sem bízta a véletlenre a dolgot, rendesen égették a gumikat, miközben a nézők csak pár méterre állhattak az autóktól, amiknek az aktuális verziói pénteken már pályára is gurulnak az első két szabadedzésen.