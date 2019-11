Látványos képeken a Haas nascaros kalandja Austinból

A Haas F1 Team számára kézenfekvő volt, hogy összehozza ezt a kis kalandot és bemutatót, miután igencsak érintett az amerikai szériában. Ennek ellenére éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy Romain Grosjean és Kevin Magnussen a „tűz” közelébe jusson, de most ez is megtörtént. A francia és a dán versenyző remekül érezte magát.

A nagy eseményre csütörtökön, a hivatalos médianapon került sor, amikor Grosjean és Magnussen közelebbről is szemügyre vehette az „új autóját.” Segítségükre a nagyon nagy tapasztalttal rendelkező Tony Stewart volt, aki 1999-ben mutatkozott be a NASCAR Sprint Cup sorozatban, amit sikerült megnyernie, de emellett az IndyCar-ban is diadalmaskodott. A 48 esztendős legenda legutóbb 2011-ben ért fel a csúcsra a NASCAR-ban a Stewart-Haas Racing színeiben, ahol 2009 és 2016 között indult.