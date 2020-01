Látványos grafikán Verstappen potenciális új sisakfestése

Max Verstappen személyében valószínűleg a valaha volt egyik legnagyobb tehetségre leltek az osztrákok, így nem véletlen, hogy ennyire ragaszkodik hozzá a Red Bull Racing és a Honda, akik együttesen évi 40 millió euró feletti összeget kínálhattak neki.

Verstappent meggyőzték a Honda előrelépései, és ezzel együtt remekül érzi magát a Red Bullnál. Miután a Ferrarinál nem volt helye, és a hírek szerint a Mercedes mégsem akarta annyira őt, kézenfekvő volt a hosszabbítás.

Max új szerződése azonban valószínűleg tartalmaz egy kilépési záradékot, ami lehetővé teszi azt, hogy idő előtt távozzon. A holland azonban csak arra koncentrál, hogy a lehető leghamarabb megszerezze a címet a Red Bull-Hondával.

Verstappen a Red Bull színeiben már 79 rajtnál állhatott ott, melyből 8 futamot nyert meg. Emellett 31 dobogója van, és kétszer indulhatott az élről. Rövidesen Mark Webbernél is eredményesebb lehet, aki 129 nagydíj alatt 9 győzelmet, 41 dobogót és 13 rajtelsőséget hozott össze a „bikákkal”.

Az abszolút csúcstartó Sebastian Vettel azonban még messze van. A német világbajnok a 113 red bullos nagydíjából 38-at húzott be, miközben 65x állhatott fel a dobogóra, és 44 rajtelsőséget abszolvált.

Max előtt tehát adott a kihívás, de egy szoros és ilyen erős mezőnyben az 1 világbajnoki cím is nagyon sokat érhet. Ez más lenne, mint amikor a Red Bull és a Mercedes komolyabb kihívók nélkül húzták be a címeket. Az osztrákoknak azonban csak két ilyen éve volt 2011-ben és 2013-ban.

Verstappen többek között a Holland Nagydíjra is komoly erőkkel készül. Emiatt nemrég Zandvoortban is forgattak vele, ahol egy új, feltehetőleg az idei sisakját hordta. A napvilágot látott képekből pedig egy remek grafikát készítettek, ami gyakorlatilag leleplezheti Max 2020-as F1-es sisakfestését, rajta az egyik új szponzorával is.

