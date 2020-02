Látványos F1-es onboard: Russell köre az új Williamsszel Barcelonában (videó)

A Williams régóta vár arra, hogy újra igazán eredményes legyen. Sir Frank Williams, az alapító és többségi tulajdonos mindig is hitt abban, hogy privát csapatként is felérhetnek a csúcsra, ami sikerült is nekik a legnagyobb kategóriában.

Legutóbb erre 1997-ben volt példa, amikor Jacques Villeneuve az F1-es pályafutása hajnalán megnyerte a bajnokságot. Azóta azonban a Williams nem járt ennek a közelében, és jelenleg a rajtrács végén tartózkodnak.

A britek az elmúlt 2 évben enyhe túlzással megjárták a poklot poklát, és nagyon sok negatív kritikát kaptak, akárcsak a helyettes főnök Claire Williams. Az édesapja azonban biztosította a lányát a támogatásáról, aki nem mond le.

Tavaly a Williams mindössze 1 világbajnoki pontot szerzett. Ezt Robert Kubica hozta össze az alakulat számára a kaotikus Német Nagydíjon. A két Alfa Romeo büntetése nélkül mindez nem sikerült volna, ám végül a svájciak fellebbezése nem volt sikeres.

Nicholas Latifi, Williams Racing FW43 Fotó készítője: Williams F1

Kubica visszatérése nem volt túl sikeres és hosszú sem, de a Forma-1-ben maradhatott tartalékként az Alfa Romeóval. A lengyel nem mellesleg szerdán pályára is viszi az új gépet, amiről a hu.motorsport.com is be fog számolni az élő közvetítése során.

George Russell, a Mercedes juniorja Grove-ban maradt, és a brit remek munkát végez. A csapattársa Nicholas Latifi lett. Az újonc az F2-ből érkezik, de egy ideje már tagja volt az alakulatnak, így nem lehet azt mondani, hogy a nulláról kezdene.

Most azonban az a legfontosabb, hogy a csapat előrébb lépjen, elmozduljon az utolsó helyekről, és képes legyen pontokat gyűjteni. Az új autó kissé meglepő módon a tavalyi verzió alapjait kapta meg, így a festés sokkal többet változott, mint a konstrukció.

A csapat szerkezetváltozásaival és azzal a ténnyel, hogy idén messze hamarabb meg tudták kezdeni a munkát az aktuális géppel, pozitív irányba lendíti el a mérleget. Érdekes lesz látni, hogy mire megy a Williams az új felállással és a változtatásokkal.

Az alább található videóban pedig a Williams új autóját nézhetjük meg mozgás közben, ahogy George Russell begyűjti az első kilométereket az FW43 volánja mögött Barcelonában, közvetlen a téli tesztek kezdete előtt.