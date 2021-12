Latifit sokkolták a „gyűlölködő, sértegető és fenyegető üzenetek”, amelyeket Abu Dhabi után kapott

A 2021-es szezon Timo Glockjának titulált williamses pilóta a keddi napon egy nyílt levélben fogalmazta meg gondolatait, és elmondta, hogy rengeteg gyűlölködő üzenetet kapott az utóbbi időszakban, bár ez „nem igazán lepte őt meg”.

Még a Twittert és az Instagramot is letörölte a telefonjáról, mert tudta, hogy mi fog következni a futam után. „Szándékosan maradtam távol a közösségi médiától, mert azt akartam, hogy lecsillapodjanak kicsit a kedélyek az utolsó futamot követően” – kezdte mondandóját Latifi.

„Sokan sokféleképpen értelmezték azt a helyzetet, amely a kiesésemet követte Abu Dhabiban. Több ezer üzenetet kaptam a különböző platformokon – nyilvánosan és privát üzenet formájában is. A legtöbben támogattak engem, de ettől még sok volt az utálat és sértegetés is.”

„Megpróbáltam megtalálni a legjobb módját annak, hogy kezelni tudjam ezt. Csak hagyom az egészet és megyek tovább? Vagy inkább rávilágítók a komolyabb problémára, amely sajnos a közösségi média használatából ered?”

„Ez nem egy előre megírt közlemény, én csak elmondom, amit gondolok, és remélem, hogy talán ez egy újabb beszélgetéshez vezet az online bántalmazásról és annak veszélyes következményeiről. Számomra sokkoló, hogy sokan arra használják ezeket a platformokat, hogy gyűlölködő, sértegető és fenyegető üzeneteket küldjenek nekem.”

Latifi arra is kitért, hogy sportemberként, akit az egész világ néz, számított a kritikákra, de arra nem, hogy az emberek ennyire túlmennek a határon, és még halálosan meg is fenyegetik. Ráadásul nemcsak ő, de a családtagjai és a hozzá közel állók is hasonlóan jártak, szerinte pedig ezek az emberek „nem igazi rajongói a sportnak”.

A kanadai most abban reménykedik, hogy az üzenete révén felhívja a figyelmet erre a problémára. „Csak legyetek kedvesek!” – zárta üzenetét a Williams pilótája, kinek mondanivalójával csapata is teljes mértékben egyetértett.

